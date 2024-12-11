6 тисяч військових отримали відмову: чому не виходить перевестись через "Армія+"

У Міноборони анонсували розширення функціоналу онлайн-переведення. Подавати рапорти можна буде не лише стосовно підрозділів ЗСУ.

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15 листопада у застосунку "Армія+" запрацював новий функціонал. Військовослужбовці отримали змогу переводитися з одного підрозділу в інший, подаючи заявки онлайн. Заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у коментарі "Еспресо" 11 грудня розповіла, як розшириться ця можливість.

"Ми працюємо з особовим складом, діловодами, командирами бригад та батальйонів. Експеримент рухається дуже добре, нам подобається динаміка. Починаючи з 15 грудня, ми будемо розповсюджувати цей експеримент на Національну гвардію", — зазначила чиновниця.

Вона розповіла, що вже понад 3 тисячі рапортів були ухвалені. Військові, які їх подавали, здають писати та переїжджають в обрану військову частину. Однак на 6 тисяч рапортів захисники отримали відмову.

У приблизно половині випадків причиною відмови стало те, що були надані не усі дані. Тобто потенційно військовослужбовці все ж можуть перевестись. Вони отримали повідомлення від "Армія+" про те, що рапорт потрібно переподати.

Решта рапортів була відхилена через невідповідність сценаріям. Загалом таких є лише чотири: переведення з бойової бригади в бойову, з тилової в бойову або з тилової в бойову. Однак в останньому разі потрібно, щоб ВЛК визнала бійця непридатним до виконання обов’язків на актуальній посаді.

"Якщо військовослужбовці ігнорують ці умови експерименту та постанови, їхні рапорти відхиляються, що є закономірним, законним і логічним", — підкреслила Черногоренко.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, які документи потрібні для того, щоб подати рапорт на переведення в іншу частину онлайн.

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