Скандал с 211 бригадой: нардеп рассказал о массовой отправке в пехоту

Командование перевело в пехоту 400-700 военных из 211 бригады ВСУ, заявил нардеп Алексей Гончаренко. В Силах поддержки пока не ответили на новый скандал.

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Военнослужащие из 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ, в которой ранее требовали деньги за прикрытие нарушений, пожаловались на новое решение командования. Граждане сообщили, что до тысячи военных переводят в пехотные подразделения. О развитии ситуации с 211 бригадой народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале.

Сообщение об отправке в пехоту появилось в канале Гончаренко вечером 16 января. Стоит заметить, что политик написал о "221 понтонно-мостовой бригаде" известной тем, что в ней вымогали деньги с бойцов и делом ГБР. В то же время в сети нет данных об этом скандале. Вероятно, речь идет все же о 211 бригаде, об издевательствах и злоупотреблениях в которой написало издание "Украинская правда".

Нардеп сообщил, что получил информацию от военнослужащих проблемного подразделения. Они заявили, что происходит массовый перевод в пехоту. Согласно приведенным данным, это касается от 400 до 700 человек. Гончаренко риторически спросил, нужны ли ВСУ квалифицированные инженеры и не лучше ли было бы прекратить безобразие.

Скандал в 211 бригаде — продолжение истории от Гончаренко Фото: Скриншот

Командование Сил поддержки пока не отреагировало на новую волну скандала, поднятую Гончаренко.

Скандал в 211 бригаде — детали

Отметим, Фокус писал о расследовании "Украинской правды" относительно событий в 211 бригаде ВСУ. Согласно данным расследователей, в подразделении требовали деньги с бойцов за сокрытие алкоголизма и пьянства. С некоторых при этом издевались: есть фото, где командир батальона сидит рядом с мужчиной, которого "распяли на кресте". Кроме того, были военные, которые незаконно получали деньги за то, что находились "на нуле", хотя были в тылу. Еще одно подозрение — в отношении комбрига, который заставлял подчиненных возводить ему дом. ГБР открыла уголовное производство по ситуации в бригаде: командира арестовали, проводят расследование.

Между тем в середине января в сети опубликовали видеообращение авиамехаников, которые сообщили о массовой отправке на фронт высококвалифицированных специалистов. После этого командование заявило, что прекратило такие действия в отношении действительно квалифицированных специалистов.

Напоминаем, 15 января нардеп рассказал, где, по его мнению, есть резервы военных, которых можно было бы отправить в бой. Между тем в Воздушных силах написали о спецкомиссии, которая будет разбираться в проблеме перевода.