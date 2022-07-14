До 3400 гривен: в Украине намерены штрафовать за нарушение комендантского часа

В Раде зарегистрировали законопроект, который вводит штрафы для нарушителей комендантского часа во время военного положения.

В Верховную Раду внесли законопроект №7553, которым предлагается ввести административную ответственность за нарушение комендантского часа во время военного положения. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

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Авторы проекта подчеркивают, что до 24 февраля в Украине ни разу не вводили комендантский час в условиях военного положения, соответственно, законодательство не предусматривает наказания за нарушение ограничений. Они предлагают наказывать нарушителей штрафами, введя в Кодекс об админнарушениях новую статью.

Предполагается, что в первый раз нарушитель сможет отделаться предупреждением или же получить штраф в размере от 510 до 850 грн. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится: от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. Следить за выполнением требования закона должны будут полицейские, им же собираются предоставить право составлять протоколы об админнарушении.

Ранее с такой же инициативой выступал глава МВД Украины Денис Монастырский.

Напомним, в Киеве, как и в большинстве других городов страны, комендантский час действует с 23:00 до 5:00. В это время гражданам запрещено находиться на улицах без специальных пропусков. Единственное исключение — объявление воздушной тревоги, в этом случае люди должны спуститься в укрытия.

Как сообщалось, в конце июня сотрудники Национальной полиции вместе с представителями военкомата провели рейды по ночным клубам Киева. В ведомстве сообщили, что всем мужчинам призывного возраста, которые нарушили комендантский час, вручили повестки в военкоматы, на 73 человек составили административные протоколы.

Также киевские телеграм-каналы сообщали, что в ночь с 13 на 14 июня на блокпосту застрелили нарушителя комендантского часа, который на автомобиле врезался в ограждение и пытался сбежать с места происшествия. Силовые органы эту информацию не комментировали.