До 3400 гривень: в Україні мають на меті штрафувати за порушення комендантської години

У Раді зареєстрували законопроєкт, який запроваджує штрафи для порушників комендантської години під час воєнного стану.

До Верховної Ради внесли законопроєкт №7553, яким пропонується запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години під час воєнного стану. Про це повідомляє сайт українського парламенту.

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Автори проєкту наголошують, що до 24 лютого в Україні жодного разу не вводили комендантську годину в умовах воєнного стану, відповідно законодавство не передбачає покарання за порушення обмежень. Вони пропонують карати порушників штрафами, ввівши до Кодексу про адмінпорушення нову статтю.

Передбачається, що вперше порушник зможе обійтися попередженням або отримати штраф у розмірі від 510 до 850 грн. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу зросте: від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн. Слідкувати за виконанням вимог закону повинні будуть поліцейські, їм же збираються надати право складати протоколи про адмінпорушення.

Раніше з такою самою ініціативою виступав глава МВС України Денис Монастирський.

Нагадаємо, в Києві, як і в більшості інших міст країни, комендантська година діє з 23:00 до 5:00. В цей час громадянам заборонено перебувати на вулицях без спеціальних перепусток. Єдиний виняток — оголошення повітряної тривоги, в цьому випадку люди повинні спуститися в укриття.

Як повідомлялося, наприкінці червня співробітники Національної поліції разом із представниками військкомату провели рейди по нічних клубах Києва. У відомстві повідомили, що всім чоловікам призовного віку, які порушили комендантську годину, вручили повістки у військкомати, на 73 особи склали адміністративні протоколи.

Також київські телеграм-канали повідомляли, що в ніч з 13 на 14 червня на блокпосту застрелили порушника комендантської години, який врізався на автомобілі в огорожу і намагалася втекти з місця події. Силові органи цієї інформації не коментували.