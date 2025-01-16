Скандал з 211 понтонно-мостовою бригадою: нардеп розповів про масову відправку в піхоту

Командування перевело в піхоту 400-700 військових з 211 бригади ЗСУ, заявив нардеп Олексій Гончаренко. У Силах підтримки поки що не відповіли на новий скандал.

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Військовослужбовці з 211 понтонно-мостової бригади ЗСУ, в якій раніше вимагали гроші за прикриття порушень, поскаржились на нове рішення командування. Громадяни повідомили, що до тисячі військових переводять у піхотні підрозділи. Про розвиток ситуації з 211 бригадою народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав у Telegram-каналі.

Допис про відправку в піхоту з'явився у каналі Гончаренка увечері 16 січня. Варто зауважити, що політик написав про "221 понтонно-мостову бригаду" відому за тим, що у ній вимагали гроші з бійців і справою ДБР. Водночас у мережі немає даних про цей скандал. Ймовірно, ідеться все ж про 211 бригаду, про знущання та зловживання у якій написало видання "Українська правда".

Нардеп повідомив, що отримав інформацію від військовослужбовців проблемного підрозділу. Вони заявили, що відбувається масове переведення в піхоту. Згідно з наведеними даними, це стосується від 400 до 700 людей. Гончаренко риторично спитав, чи ЗСУ потрібні кваліфіковані інженери і чи не краще було б припинити неподобство.

Скандал у 211 бригаді - продовження історії від Гончаренка Фото: Скриншот

Командування Сил підтримки поки що не відреагувало на нову хвилю скандалу, підняту Гончаренком.

Скандал у 211 бригаді — деталі

Зазначимо, Фокус писав про розслідування "Української правди" щодо подій у 211 бригаді ЗСУ. Згідно з даними розслідувачів, у підрозділі вимагали гроші з бійців за приховування алкоголізму та пияцтва. З декого при цьому знущались: є фото, де командир батальйону сидить поруч з чоловіком, якого "розіпнули на хресті". Крім того, були військові, які незаконно отримували гроші за те, що перебували "на нулі", хоч були в тилу. Ще одна підозра — щодо комбрига, який примушував підлеглих зводити йому будинок. ДБР відкрила кримінальне провадження щодо ситуації в бригаді: командира арештували, проводять розслідування.

Тим часом в середині січня у мережі опублікували відеозвернення авіамеханіків, які повідомили про масову відправку на фронт висококваліфікованих спеціалістів. Після цього командування заявило, що припинило такі дії щодо дійсно кваліфікованих фахівців.

Нагадуємо, 15 січня нардеп розповів, де, на його думку, є резерви військових, яких можна було б відправити у бій. Тим часом у Повітряних силах написали про спецкомісію, яка буде розбиратись в проблемі переведення.