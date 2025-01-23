ЗС РФ втратили 180 артилерійських систем протягом трьох днів, — ЗМІ

За даними Генштабу ЗСУ, загальна кількість втрат російської техніки досягла 22 256 одиниць.

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Протягом трьох днів Росія втратила 180 артилерійських систем. На таку статистику звернули увагу журналісти Newsweek, які посилаються на підрахунки Генерального штабу Сил оборони України.

За даними Генштабу, Росія втратила 62 артилерійські системи за останню добу, внаслідок чого загальна кількість втрат досягла 22 256 одиниць. За останні три дні Москва втратила майже 200 артилерійських систем, зазначається в публікації.

Висока цифра підкреслює інтенсивність бойових дій між Україною і Росією. 21 січня українські військові заявили, що Росія загалом втратила рекордну кількість техніки — 300 одиниць — за один день.

Оцінки кількості бойових втрат різняться, при цьому цифри України зазвичай перевищують дані західних союзників. Москва, як і Київ, рідко ділиться інформацією про кількість втрат.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у понеділок, 20 січня заявив, що від початку війни втрати Росії становили близько 1 мільйона, а України — 700 000.

Також повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що за допомогою інших ЗСУ зможуть витіснити російську армію з окупованих територій.