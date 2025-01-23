ВС РФ потеряли 180 артиллерийских систем в течение трех дней, — СМИ

По данным Генштаба ВСУ, общее количество потерь российской техники достигло 22 256 единиц.

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В течение трех дней Россия потеряла 180 артиллерийских систем. На такую статистику обратили внимание журналисты Newsweek, ссылающиеся на подсчеты Генерального штаба Сил обороны Украины.

По данным Генштаба, Россия потеряла 62 артиллерийские системы за последние сутки, в результате чего общее количество потерь достигло 22 256 единиц. За последние три дня Москва потеряла почти 200 артиллерийских систем, отмечается в публикации.

Высокая цифра подчеркивает интенсивность боевых действий между Украиной и Россией. 21 января украинские военные заявили, что Россия в общей сложности потеряла рекордное количество техники — 300 единиц — за один день.

Оценки количества боевых потерь разнятся, при этом цифры Украины обычно превышают данные западных союзников. Москва, как и Киев, редко делится информацией о количестве потерь.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 января заявил, что с начала войны потери России составили около 1 миллиона, а Украины — 700 000.

Также сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что с помощью других ВСУ смогут вытеснить российскую армию с оккупированных территорий.