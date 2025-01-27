Сховав у смітник: командир військової частини викрав прилади нічного бачення на 4 млн гривень

Обладнання заступник командира, який відповідав за логістику в частині, оформив як таке, що було втрачене під час бою.

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У Дніпропетровській області затримали заступника командира однієї з військових частин, який викрав прилади нічного бачення, вартість яких сягає майже 4 млн гривень. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Викрадене обладнання знайшли у межах комплексу заходів, спрямованих на недопущення витоку засобів ураження у незаконний обіг з військових частин, залучених до виконання бойових завдань.

Слідчі встановили, що заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити дороговартісне обладнання. Він підготував документацію, в якій оформив вкрадені прилади нічного бачення як такі, які були втрачені під час боїв. Насправді, своїм підлеглим він наказав сховати майно у купі сміття на одному із складів.

Військовому повідомлено про підозру за привласнення майна

У військовій частині та за місцем проживання фігуранта було проведено обшуки і вилучено речові докази протиправної діяльності.

Військовому повідомлено про підозру за привласнення майна. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 7,7 млн гривень.

Прилад нічного бачення

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що екскомбриг ТРО влаштував дружину на посаду стрільця, однак участі у бойових діях жінка не брала. Попри це отримала майже мільйон гривень виплат.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали командира військової частини, який змушував військових віддавати йому 30% від додаткових виплат за бойові завдання.