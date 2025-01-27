Унікальний випадок: бійці ЗСУ збили російську ракету Х-59 за допомогою APKWS (відео)

До цього випадку система APKWS успішно застосовувалася українськими силами проти безпілотників типу Shahed. Загалом на потреби ЗСУ західні союзники поставили 14 таких установок.

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У суботу, 25 січня, Військово-морські сили України продемонстрували кадри, на яких екіпаж одного з катерів збиває російську ракету "повітря-земля" Х-59. Як повідомляється, ракета була випущена окупантами з літака Су-57 з метою атакувати цивільну інфраструктуру морського порту "Южний".

За інформацією оглядачів Defense Express, особливість цієї події в тому, що Х-59 було знищено за допомогою системи Advanced Precision Kill Weapon System або APKWS. Це, ймовірно, перший публічно зафіксований випадок застосування цього озброєння для знищення такої ракети, зазначили аналітики.

Що відомо про систему APKWS

APKWS — це високоточна зброя, що поєднує некеровані 70-мм ракети Hydra 70 з блоком напівактивного лазерного наведення. Система призначена для ураження таких типів цілей, як бронетехніка, легкоброньовані транспортні засоби, укриття, дрони тощо. При цьому дальність стрільби досягає 5 км при запуску з землі і до 11 км при запуску з повітря.

Особливості системи включають:

Технологію наведення. Перехоплювач оснащений напівактивною лазерною головкою, яка забезпечує точне попадання в ціль.

Застосування. Система призначена для ураження невеликих рухомих і стаціонарних цілей з високою точністю.

Простота інтеграції. Система сумісна з більшістю платформ, включно з вертольотами, безпілотниками, літаками та наземними установками.

Уперше про передачу цих ракет Україні стало відомо 2023 року, а перше їхнє застосування в бойових умовах проти російських дронів типу Shahed було показано влітку того ж року.

Ці ракети використовуються у складі ракетних установок Vampire, спеціально замовлених для ЗСУ у компанії L3Harris Technologies. Загалом було поставлено 14 таких установок у рамках оборонної допомоги. Перші чотири системи прибули через шість місяців після замовлення.

"З огляду на те, що Сили оборони України сьогодні відчувають дефіцит засобів для протидії ворожим ракетам і дронам, постачання більшої кількості ракетних установок Vampire і ракет до них могло б стати чудовим посиленням нашої протиповітряної оборони", — підсумували експерти.

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Нагадаємо, Збройні сили України в ніч на 21 січня атакували Смоленський авіаційний завод. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві ракет класу "повітря-земля" Х-59.