Уникальный случай: бойцы ВСУ сбили российскую ракету Х-59 с помощью APKWS (видео)

До этого случая система APKWS успешно применялась украинскими силами против беспилотников типа Shahed. Всего на нужды ВСУ западные союзники поставили 14 таких установок.

Related video

В субботу, 25 января, Военно-морские силы Украины продемонстрировали кадры, на которых экипаж одного из катеров сбивает российскую ракету "воздух-земля" Х-59. Как сообщается, ракета была выпущена оккупантами с самолета Су-57 с целью атаковать гражданскую инфраструктуру морского порта "Южный".

По информации обозревателей Defense Express, особенность этого события в том, что Х-59 была уничтожена с помощью системы Advanced Precision Kill Weapon System или APKWS. Это, вероятно, первый публично зафиксированный случай применения данного вооружения для уничтожения такой ракеты, отметили аналитики.

Что известно о системе APKWS

APKWS — это высокоточное оружие, сочетающее неуправляемые 70-мм ракеты Hydra 70 с блоком полуактивного лазерного наведения. Система предназначена для поражения таких типов целей, как бронетехника, легкобронированные транспортные средства, укрытия, дроны и т.д. При этом дальность стрельбы достигает 5 км при запуске с земли и до 11 км при запуске с воздуха.

Особенности системы включают:

Технологию наведения. Перехватчик оснащен полуактивной лазерная головкой, которая обеспечивает точное попадание в цель.

Применение. Система предназначена для поражения небольших подвижных и стационарных целей с высокой точностью.

Простота интеграции. Система совместима с большинством платформ, включая вертолеты, беспилотники, самолеты и наземные установки.

Впервые о передаче этих ракет Украине стало известно в 2023 году, а первое их применение в боевых условиях против российских дронов типа Shahed было показано летом того же года.

Эти ракеты используются в составе ракетных установок Vampire, специально заказанных для ВСУ у компании L3Harris Technologies. Всего было поставлено 14 таких установок в рамках оборонной помощи. Первые четыре системы прибыли через шесть месяцев после заказа.

"Учитывая то, что Силы обороны Украины сегодня испытывают дефицит средств для противодействия вражеским ракетам и дронам, поставки большего количества ракетных установок Vampire и ракет к ним могли бы стать отличным усилением нашей противовоздушной обороны", — подытожили эксперты.

Важно

Дешево и сердито: как еще МиГ-29 может эффективно сбивать иранские дроны Shahed-136

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 21 января атаковали Смоленский авиационный завод. Это предприятие играет ключевую роль в производстве ракет класса "воздух-земля" Х-59.