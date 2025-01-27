"Наступ у бік Запоріжжя": експерт попередив про загрозу захоплення Великої Новосілки

За словами військового дослідника Дениса Поповича, ЗСУ, можливо, доведеться відступити на підготовлені позиції й продовжувати утримувати південь Донецької області, якщо у ворожого угруповання будуть для цього відповідні ресурси.

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Росіяни заявляють про захоплення Великої Новосілки, але водночас ЗСУ вдалося уникнути оточення. Захоплення російськими військами Великої Новосілки та Курахового пов'язане із загрозою втрати півдня Донецької області, так вважає військовий оглядач Денис Попович. Про це повідомляє видання Espreso.

"ЗСУ необхідно відступити на підготовлені позиції та продовжувати утримувати південь Донецької області. Оскільки втрата Великої Новосілки, а раніше і Курахового, яка, до речі, не була підтверджена офіційним Генеральним штабом ЗСУ, створює загрозу для втрати півдня Донецької області", — заявив він.

За словами військового дослідника, виникають передумови для наступу в бік Запоріжжя, у разі якщо у ворожих військ будуть для цього відповідні ресурси.

Велика Новосілка

Активні дії у Великій Новосілці почалися вранці 18 січня: противник штурмував район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому, за даними DeepState. 19 січня стало відомо, що на Новопавлівському напрямку окупанти, користуючись складними погодними умовами, проводили наступ для блокування Великої Новосілки.

Нагадаємо, що 27 січня повідомлялося про те, як зміниться ситуація на фронті, якщо ворог дотисне Велику Новосілку.

Також повідомлялося, що під час боїв за Велику Новосілку ЗСУ утримують околиці селища.