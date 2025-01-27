"Наступление в сторону Запорожья": эксперт предупредил об угрозе захвата Великой Новоселки

По словам военного исследователя Дениса Поповича, ВСУ, возможно, придется отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать юг Донецкой области, если у вражеской группировки будут для этого соответствующие ресурсы.

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Россияне заявляют о захвате Великой Новоселки, но вместе с тем ВСУ удалось избежать оцепления. Захват российскими войсками Великой Новоселки и Курахово сопряжен с угрозой потери юга Донецкой области, так считает военный обозреватель Денис Попович. Об этом сообщает издание Espreso.

"ВСУ необходимо отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать юг Донецкой области. Поскольку потеря Великой Новоселки, а ранее и Курахово, которая, кстати, не была подтверждена официальным Генеральным штабом ВСУ, создает угрозу для потери юга Донецкой области", — заявил он.

По словам военного исследователя, возникают предпосылки для наступления в сторону Запорожья, в случае если у вражеских войск будут для этого соответствующие ресурсы.

Великая Новоселка

Активные действия в Великой Новоселке начались утром 18 января: противник штурмовал район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома, по данным DeepState. 19 января стало известно, что на Новопавловском направлении оккупанты, пользуясь сложными погодными условиями, проводили наступление для блокировки Великой Новоселки.

Напомним, что 27 января сообщалось о том, как изменится ситуация на фронте, если враг дожмет Великую Новоселку.

Также сообщалось, что в ходе боев за Великую Новоселку ВСУ удерживают окрестности поселка.