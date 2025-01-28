Перевага в живій силі: Генштаб опублікував карти боїв уздовж усієї лінії фронту

Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де Сили оборони відбили 85 штурмових дій противника.

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Станом на ранок 28 січня противник продовжує активні наступальні дії по всій лінії фронту, використовуючи значну перевагу в чисельності військ і кількості техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, опублікувавши карти бойових дій на ключових напрямках.

За минулу добу зафіксовано 159 бойових зіткнень. Противник завдав 28 авіаударів, під час яких скинув 60 керованих авіаційних бомб (КАБ). Зафіксовано понад п'ять тисяч обстрілів, зокрема 87 із РСЗВ і застосування 2411 дронів-камікадзе.

Авіаудари було завдано по таких регіонах:

Сумська область: Біла Береза та Заруцьке;

Дніпропетровська область: Запорізьке;

Запорізька область: Степногірськ.

Оперативна обстановка

Харківський напрямок: п'ять спроб прориву оборони ЗСУ в районі Вовчанська.

Фото: Генштаб ЗСУ

Куп'янський напрямок: шість атак поблизу Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової.

Фото: Генштаб ЗСУ

Лиманський напрямок: десять атак у районах Новоєгорівки, Копанок, Макіївки та Зеленої Долини тощо.

Фото: Генштаб ЗСУ

Краматорський напрямок: сім атак у районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Фото: Генштаб ЗСУ

Торецький напрямок: 13 атак противника біля Торецька, Кримського та Щербинівки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Покровський напрямок: найбільш активний — 85 штурмових дій проти населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Покровськ, Дачне, Улакла, Янтарне та ін.

Фото: Генштаб ЗСУ

Новопавлівський напрямок: вісім атак біля Новосілки, Константинополя та Великої Новосілки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Оріхівський напрямок: дві спроби штурму в районі Новоданилівки та Оріхового.

Фото: Генштаб ЗСУ

Придніпровський напрямок: три наступальні дії ворога успішно відбито.

Фото: Генштаб ЗСУ

Гуляйпільський напрямок: активних бойових дій не зафіксовано.

Фото: Генштаб ЗСУ

Волинський і Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Втрати ЗС РФ

ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченнях військ противника та його військовій техніці. Ракетні війська та артилерія за добу вразили два райони зосередження особового складу та два зенітно-ракетні комплекси противника.

За останню добу російські війська втратили:

1380 осіб особового складу;

5 танків;

12 бойових броньованих машин;

27 артилерійських систем;

72 дрони оперативно-тактичного рівня;

86 автомобілів і 2 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, військовослужбовець Збройних сил України Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомив, що російські війська поставили собі за мету вийти на кордон Дніпропетровської області до кінця лютого 2025 року. За його словами, це медійна мета окупантів, щоб створити морально-психологічний тиск на українське суспільство.