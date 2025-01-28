Преимущество в живой силе: Генштаб опубликовал карты боев вдоль всей линии фронта

Самым горячим участком фронта остается Покровское направление, где Силы обороны отразили 85 штурмовых действий противника.

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По состоянию на утро 28 января противник продолжает активные наступательные действия по всей линии фронта, используя значительное преимущество в численности войск и количестве техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, опубликовав карты боевых действий на ключевых направлениях.

За минувшие сутки зафиксировано 159 боестолкновений. Противник нанес 28 авиаударов, в ходе которых сбросил 60 управляемых авиационных бомб (КАБ). Зафиксировано более пяти тысяч обстрелов, в том числе 87 из РСЗО и применение 2411 дронов-камикадзе.

Авиаудары были нанесены по следующим регионам:

Сумская область: Белая Береза и Заруцкое;

Днепропетровская область: Запорожское;

Запорожская область: Степногорск.

Оперативная обстановка

Харьковское направление: пять попыток прорыва обороны ВСУ в районе Волчанска.

Фото: Генштаб ВСУ

Купянское направление: шесть атак вблизи Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой.

Фото: Генштаб ВСУ

Лиманское направление: десять атак в районах Новоегоровки, Копанок, Макеевки и Зеленой Долины и др.

Фото: Генштаб ВСУ

Краматорское направление: семь атак в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Фото: Генштаб ВСУ

Торецкое направление: 13 атак противника около Торецка, Крымского и Щербиновки.

Фото: Генштаб ВСУ

Покровское направление: наиболее активное — 85 штурмовых действий против населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Покровск, Дачное, Улакла, Янтарное и др.

Фото: Генштаб ВСУ

Новопавловское направление: восемь атак у Новоселки, Константинополя и Большой Новоселки.

Фото: Генштаб ВСУ

Ореховское направление: две попытки штурма в районе Новоданиловки и Орехова.

Фото: Генштаб ВСУ

Приднепровское направление: три наступательных действия врага успешно отбиты.

Фото: Генштаб ВСУ

Гуляйпольское направление: активных боевых действий не зафиксировано.

Фото: Генштаб ВСУ

Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Потери ВС РФ

ВСУ продолжают наносить удары по скоплениям войск противника и его военной технике. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два района сосредоточения личного состава и два зенитно-ракетных комплекса противника.

За последние сутки российские войска потеряли:

1380 человек личного состава;

5 танков;

12 боевых бронированных машин;

27 артиллерийских систем;

72 дрона оперативно-тактического уровня;

86 автомобилей и 2 единицы спецтехники.

Напомним, военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил. что российские войска поставили себе цель выйти на границу Днепропетровской области до конца февраля 2025 года. По его словам, это медийная цель оккупантов, чтобы создать морально-психологическое давление на украинское общество.