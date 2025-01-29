Дебют від "Калашникова": російські зброярі представлять автомати АК-15К і АК-15СК (фото)

Російські зброярі не стали особливо розмірковувати над конструкцією нової зброї й випустили автомати під старий патрон 7,62×39 мм. Обидві новинки будуть представлені на виставці в Абу-Дабі.

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Російський концерн "Калашников" розробив дві нові модифікації автомата АК-15. Йдеться про малогабаритний АК-15СК і укорочений АК-15К — обидва варіанти будуть представлені на Міжнародній виставці та конференції з оборони (IDEX) 2025, яка пройде з 17 до 21 лютого в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Про це 29 січня повідомила пресслужба компанії.

Примітно, що дві свої останні новинки в галузі озброєнь російські зброярі розробили під старий набій 7,62×39 мм, який був розроблений ще в 1943 році. Втім, розробники стверджують, що АК-15СК і АК-15К сумісні з кількома типами боєприпасів, зокрема патроном 57-Н-231СЛ зі сталевим сердечником і трасуючим 57-Т-231П.

Автомат АК-15К Фото: Концерн «Калашников»

Автомат АК-15СК Фото: Концерн «Калашников»

Обидва варіанти оснащені магазинами на 30 патронів і можуть використовувати прилад малошумної стрільби (ПМС) вагою менше ніж 0,8 кг.

Основні відмінності між моделями пов'язані з вагою, довжиною ствола і габаритами.

Технічні характеристики зброї

АК-15К

Вага без магазину: 3,4 кг.

Довжина ствола: 290 мм.

Довжина в бойовому положенні: 810 мм.

Довжина в складеному стані: 570 мм.

АК-15СК

Вага без магазину: 3,2 кг.

Довжина ствола: 228 мм.

Довжина в бойовому положенні: 750 мм.

Довжина в складеному стані: 500 мм.

Автомат АК-15К призначений для ведення бою на середніх дистанціях і нібито забезпечує високу точність. У той час як АК-15СК, будучи легшим і компактнішим, краще підходить для операцій в обмеженому просторі та ведення ближнього бою. При цьому концерн "Калашников" позиціонує ці моделі як універсальні рішення для сучасних бойових умов, що робить їх потенційно затребуваними серед військових і силових структур.

Урізані АК-15

Варто зазначити, що обидві новинки є урізаним варіантом уже відомого автомата АК-15, який зі свого боку є модифікацією АК-12 під набій 7,62×39 мм. Створений у рамках програми "Ратник", автомат прийнято на озброєння Міноборони РФ з 2018 року.

Автомат АК-15 Фото: Відкриті джерела

АК-15 розроблений для спеціальних підрозділів і, на думку експертів, має поліпшену купчастість, високу надійність і можливість встановлення додаткових модулів. Автомат також має складаний приклад, планки Пікатінні для оптики та поліпшену ергономіку.

Основні характеристики:

Калібр: 7,62×39 мм.

Темп стрільби: 700 пострілів/хв.

Ємність магазину: 30 патронів.

Дальність ефективного вогню: 800 м.

Маса (без патронів): 3,5 кг.

Таким чином очевидно, що "Калашников" традиційно випустив модифікації, які фактично являють собою укорочені варіанти базової моделі. Така ж ситуація була і з "сотою" серією АК, коли з'явилися варіанти АК-104 під набій 7,62×39 і АК-102 під 5.56×45 мм.

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Замена АКС- 74У: в РФ завершили испытания "нового" малогабаритного автомата АМ-17 (фото)

Нагадаємо, концерн "Калашников" оголосив, що у 2025 році розпочнеться серійне виробництво нового автомата АМ-17 калібру 5,45 мм. Новий автомат покликаний замінити АКС-74У і призначений для військ спеціального призначення, механізованих підрозділів і силових структур.