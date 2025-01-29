Дебют от "Калашникова": российские оружейники представят автоматы АК-15К и АК-15СК (фото)

Российские оружейники не стали особо размышлять над конструкцией нового оружия и выпустили автомат под старый патрон 7,62×39 мм. Обе новинки будут представлены на выставке в Абу-Даби.

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Российский концерн "Калашников" разработал две новые модификации автомата АК-15. Речь идет о малогабаритном АК-15СК и укороченном АК-15К — оба варианта будут представлены на Международной выставке и конференции по обороне (IDEX) 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом 29 января сообщила пресс-служба компании.

Примечательно что две свои последние новинки в области вооружений российские оружейники разработали под старый патрон 7,62×39 мм, который был разработан еще в 1943 году. Впрочем, разработчики утверждают, что АК-15СК и АК-15К совместимы с несколькими типами боеприпасов, включая патрон 57-Н-231СЛ со стальным сердечником и трассирующий 57-Т-231П.

Автомат АК-15К Фото: Концерн «Калашников»

Автомат АК-15СК Фото: Концерн «Калашников»

Оба варианта оснащены магазинами на 30 патронов и могут использовать прибор малошумной стрельбы (ПМС) весом менее 0,8 кг.

Основные различия между моделями связаны с весом, длиной ствола и габаритами.

Технические характеристики оружия

АК-15К

Вес без магазина: 3,4 кг.

Длина ствола: 290 мм.

Длина в боевом положении: 810 мм.

Длина в сложенном состоянии: 570 мм.

АК-15СК

Вес без магазина: 3,2 кг.

Длина ствола: 228 мм.

Длина в боевом положении: 750 мм.

Длина в сложенном состоянии: 500 мм.

Автомат АК-15К предназначен для ведения боя на средних дистанциях и якобы обеспечивает высокую точность. В то время как АК-15СК, будучи более легким и компактным, лучше подходит для операций в ограниченных пространствах и ведения ближнего боя. При этом концерн "Калашников" позиционирует эти модели как универсальные решения для современных боевых условий, что делает их потенциально востребованными среди военных и силовых структур.

Урезанные АК-15

Стоит отметить, что обе новинки представляют собою урезанный вариант уже известного автомата АК-15, который в свою очередь является модификацией АК-12 под патрон 7,62×39 мм. Созданный в рамках программы "Ратник", автомат принят на вооружение Минобороны РФ с 2018 года.

Автомат АК-15 Фото: Открытые источники

АК-15 разработан для специальных подразделений и, по мнению экспертов, обладает улучшенной кучностью, высокой надежностью и возможностью установки дополнительных модулей. Автомат также имеет складной приклад, планки Пикатинни для оптики и улучшенную эргономику.

Основные характеристики:

Калибр: 7,62×39 мм.

Темп стрельбы: 700 выстр./мин.

Емкость магазина: 30 патронов.

Дальность эффективного огня: 800 м.

Масса (без патронов): 3,5 кг.

Таким образом очевидно, что "Калашников" традиционно выпустил модификации, которые фактически представляют собою укороченные варианты базовой модели. Такая же ситуация была и с "сотой" серией АК, когда появились варианты АК-104 под патрон 7,62×39 и АК-102 под 5.56×45 мм.

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Напомним, концерн "Калашников" объявил, что в 2025 году начнется серийное производство нового автомата АМ-17 калибра 5,45 мм. Новый автомат призван заменить АКС-74У и предназначен для войск специального назначения, механизированных подразделений и силовых структур.