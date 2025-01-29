Дебют от "Калашникова": российские оружейники представят автоматы АК-15К и АК-15СК (фото)
Российские оружейники не стали особо размышлять над конструкцией нового оружия и выпустили автомат под старый патрон 7,62×39 мм. Обе новинки будут представлены на выставке в Абу-Даби.
Российский концерн "Калашников" разработал две новые модификации автомата АК-15. Речь идет о малогабаритном АК-15СК и укороченном АК-15К — оба варианта будут представлены на Международной выставке и конференции по обороне (IDEX) 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом 29 января сообщила пресс-служба компании.
Примечательно что две свои последние новинки в области вооружений российские оружейники разработали под старый патрон 7,62×39 мм, который был разработан еще в 1943 году. Впрочем, разработчики утверждают, что АК-15СК и АК-15К совместимы с несколькими типами боеприпасов, включая патрон 57-Н-231СЛ со стальным сердечником и трассирующий 57-Т-231П.
Оба варианта оснащены магазинами на 30 патронов и могут использовать прибор малошумной стрельбы (ПМС) весом менее 0,8 кг.
Основные различия между моделями связаны с весом, длиной ствола и габаритами.
Технические характеристики оружия
АК-15К
- Вес без магазина: 3,4 кг.
- Длина ствола: 290 мм.
- Длина в боевом положении: 810 мм.
- Длина в сложенном состоянии: 570 мм.
АК-15СК
- Вес без магазина: 3,2 кг.
- Длина ствола: 228 мм.
- Длина в боевом положении: 750 мм.
- Длина в сложенном состоянии: 500 мм.
Автомат АК-15К предназначен для ведения боя на средних дистанциях и якобы обеспечивает высокую точность. В то время как АК-15СК, будучи более легким и компактным, лучше подходит для операций в ограниченных пространствах и ведения ближнего боя. При этом концерн "Калашников" позиционирует эти модели как универсальные решения для современных боевых условий, что делает их потенциально востребованными среди военных и силовых структур.
Урезанные АК-15
Стоит отметить, что обе новинки представляют собою урезанный вариант уже известного автомата АК-15, который в свою очередь является модификацией АК-12 под патрон 7,62×39 мм. Созданный в рамках программы "Ратник", автомат принят на вооружение Минобороны РФ с 2018 года.
АК-15 разработан для специальных подразделений и, по мнению экспертов, обладает улучшенной кучностью, высокой надежностью и возможностью установки дополнительных модулей. Автомат также имеет складной приклад, планки Пикатинни для оптики и улучшенную эргономику.
Основные характеристики:
- Калибр: 7,62×39 мм.
- Темп стрельбы: 700 выстр./мин.
- Емкость магазина: 30 патронов.
- Дальность эффективного огня: 800 м.
- Масса (без патронов): 3,5 кг.
Таким образом очевидно, что "Калашников" традиционно выпустил модификации, которые фактически представляют собою укороченные варианты базовой модели. Такая же ситуация была и с "сотой" серией АК, когда появились варианты АК-104 под патрон 7,62×39 и АК-102 под 5.56×45 мм.Важно
Напомним, концерн "Калашников" объявил, что в 2025 году начнется серийное производство нового автомата АМ-17 калибра 5,45 мм. Новый автомат призван заменить АКС-74У и предназначен для войск специального назначения, механизированных подразделений и силовых структур.