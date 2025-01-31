Україну відкинули на 100 років назад внаслідок війни, — Держсекретар США Рубіо

Глава Держдепартаменту США заявив, що вони фінансують тупикову ситуацію і президент України Володимир Зеленський повинен "прийняти реальний стан речей".

Related video

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в результаті війни з Росією Україна відкинута на 100 років назад. Про це він сказав в інтерв'ю американській журналістці Мегін Келлі 30 січня.

"Україну відкинули на 100 років назад, її енергосистему зруйновано. Комусь доведеться платити за відновлення всього цього. А скільки українців виїхало з України і зараз живе в інших країнах? Вони можуть ніколи не повернутися. І це – це майбутнє, і воно під загрозою", — сказав він.

За словами Рубіо, попередня адміністрація США переконала людей повірити, що Україна може "не просто перемогти Росію, а знищити її", повернути все до стану 2012 чи 2014 років, а продовження війни, на його думку, руйнує Україну.

"Ми фінансуємо тупик, тривалий конфлікт, у якому Україна руйнує саму себе і втрачає все більше і більше території", — сказав Рубіо.

Глава Держдепартаменту США заявив, що Володимиру Зеленському буде нелегко піти на поступки для вирішення конфлікту, але він повинен "прийняти реальний стан речей".

Він знову закликав припинити конфлікт в Україні та висловив думку, що кожній стороні доведеться чимось пожертвувати заради його припинення під час переговорів.

Нагадаємо, що Американський інститут підприємництва заявив, що в США мають враховувати вартість програшу України. Він обійдеться американським платникам податків у додаткові $808 млрд понад те, що США запланували витратити на оборону протягом наступних п'яти років.