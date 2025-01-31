Украину отбросили на 100 лет назад в результате войны, — Госсекретарь США Рубио

Глава Госдепартамента США заявил, что они финансируют тупиковую ситуацию и президент Украины Владимир Зеленский должен "принять реальное положение вещей".

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в результате войны с Россией Украина отброшена на 100 лет назад. Об этом он сказал в интервью американской журналистке Мегин Келли 30 января.

"Украину отбросили на 100 лет назад, ее энергосистема разрушена. Кому-то придется платить за восстановление всего этого. А сколько украинцев выехало из Украины и сейчас живет в других странах? Они могут никогда не вернуться. И это — это будущее, и оно под угрозой", — сказал он.

По словам Рубио, предыдущая администрация США убедила людей поверить, что Украина может "не просто победить Россию, а уничтожить ее", вернуть все к состоянию 2012 или 2014 годов, а продолжение войны, по его мнению, разрушает Украину.

"Мы финансируем тупик, длительный конфликт, в котором Украина разрушает саму себя и теряет все больше и больше территории", — сказал Рубио.

Глава Госдепартамента США заявил, что Владимиру Зеленскому будет нелегко пойти на уступки для решения конфликта, но он должен "принять реальное положение вещей".

Он вновь призвал прекратить конфликт в Украине и выразил мнение, что каждой стороне придется чем-то пожертвовать ради его прекращения во время переговоров.

Напомним, что Американский институт предпринимательства заявил, что в США должны учитывать стоимость проигрыша Украины. Он обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные $808 млрд сверх того, что США запланировали потратить на оборону в течение следующих пяти лет.