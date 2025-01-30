$808 млрд и пятилетний план обороны: во что обойдется США победа РФ, — The Hill

Американский институт предпринимательства ответил на беспокойства налогоплательщиков США, что военная помощь Украине обходится им слишком дорого. Прекращение поддержки обойдется в разы дороже.

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После возвращения Дональда Трампа в Белый дом, иностранная помощь была заморожена и в США обеспокоены тем стоимостью помощи Украине. Но Американский институт предпринимательства отмечает, что в США должны учитывать стоимость проигрыша Украины. И представили сценарий того, что будет, если Россия выигрывает в войне, Украина – проигрывает, а США вынуждены адаптироваться к новым реалиям. Обойдется это американским налогоплательщикам в дополнительные $808 млрд сверх того, что США запланировали потратить на оборону в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает The Hill.

Анализ, проведенный Американским институтом предпринимательства, показал, что победа России над Украиной обойдется американским налогоплательщикам примерно в семь раз больше всей помощи, выделенной Пентагону для помощи Украине с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Горящий дом после российского обстрела Фото: Getty Images

В институте отмечают, что эта оценка основана на сценарии, в котором США прекращают оказывать помощь, и последующая победа России требует от правительства США адаптировать военные возможности, потенциал и позицию для поддержания безопасности.

"Затем исследование использует Defense Futures Simulator для оценки расходов, необходимых для сдерживания и, при необходимости, для победы над Россией в Европе, а также для предотвращения дальнейшего конфликта со стороны осмелевших противников в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке", — говорится в материале от Элейн Маккаскер. Она занимает пост старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства. Ранее она занимала должность исполняющего обязанности заместителя министра обороны Пентагона.

Что будет, если США перестанут помогать Украине

Без поддержки США Россия в 2025 году продвинется вперед, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную противовоздушную оборону, что позволит России проводить непрерывные крупномасштабные бомбардировки. Обычные силы Украины продолжат мужественно сражаться, но, скорее всего, потерпят крах к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем продвинуться к границе НАТО.

Воодушевленная Россия восстановит свои боевые подразделения, использует ресурсы Украины для укрепления своего потенциала, разместит свои силы вдоль границы НАТО и будет готова к нападению за пределами Украины к 2030 году.

Фото из Херсонской области Фото: Telegram

Идея о том, что Америка должна отстраниться от Европы и сэкономить свои силы и деньги, упускает из виду глобальную природу конфликта. Хотя Европа, безусловно, должна больше инвестировать в собственную оборону, история наглядно показала нам опасность мысли о том, что мы можем игнорировать свои интересы в любом регионе. Такие региональные конфликты остались в прошлом. Ничто не показало это более ясно, чем поддержка Китаем, Северной Кореей и Ираном военных усилий России.

Что ждет США в случае победы России над Украиной

Чтобы защитить себя — в национальном, военном, экономическом плане — США должны оставаться мировой державой и инвестировать в возможности, необходимые для защиты своих партнеров и себя. Неудача американской решимости в Европе только мотивирует агрессию и угрожает нашему процветанию во всем мире.

Если Украине позволят пасть, Вашингтону понадобятся более крупные, более способные, более отзывчивые и размещенные в большем количестве мест военные силы. Чтобы сдержать или, при необходимости, победить Россию, вооруженным силам США понадобятся 14 новых бригадных боевых групп, 18 дополнительных боевых кораблей, восемь дополнительных пехотных батальонов Корпуса морской пехоты, 555 дополнительных самолетов ВВС и 266 000 человек для увеличенной структуры сил.

Американские военные в Ираке Фото: Al Arabiya

США необходимо будет укрепить свое присутствие в Европе, включая предварительное размещение ПВО, поставок и боеприпасов. Усилия по диверсификации и расширению промышленной базы, которая поддерживает наши военные силы, также должны будут осуществляться гораздо быстрее, чем сейчас, чтобы соответствовать высоким требованиям современной войны.

Хотя конфликт на европейском континенте в первую очередь будет вестись сухопутными войсками под прикрытием военно-воздушных сил, Вашингтону также необходимо будет инвестировать в военно-морские возможности. ВМС США придется отказаться от планов по сокращению общего числа кораблей, стабилизировать свой авианосный флот на уровне 12 и закупить дополнительные суда — подводные лодки, эсминцы, фрегаты, а также логистические и вспомогательные суда, чтобы дольше держать флот в море.

Американский авианосец "Рейган"

США также придется поддерживать более высокую степень готовности для базирующихся и развернутых сил, что означает дополнительную подготовку, улучшение объектов и запасов запасных частей. Им понадобится больше и лучше сил специальных операций, которые необходимы для сбора разведданных, формирования поля боя и дезорганизации противника.

Учитывая, что Россия является опытной космической и кибердержавой, США также потребуются более совершенная архитектура и системы управления для обеих сфер.

Почему США должны активней помогать Украине

Вместо этого, если Америка и ее союзники ускорят оказание помощи, победоносная Украина увидит, как Россия отступит за ее границы с побежденной и ослабленной армией, испытывающей трудности в экономике, ослабленными партнерскими отношениями и здоровой дозой внутренних проблем.

Украина, напротив, будет живой и свободной, с процветающей промышленной базой и современной армией. Вашингтон сможет сократить свои развертывания и возможности в Европе. Он по-прежнему будет там присутствовать, но сможет направить больше ресурсов и внимания на Тихоокеанский регион.

США не только безопаснее, когда они вовлечены, но и экономят деньги. США сталкиваются с многочисленными национальными проблемами. Нелегальная иммиграция, финансирование государственного долга и все более непредсказуемая глобальная обстановка безопасности — все это конкурирует за внимание и ресурсы. Но ставки особенно высоки в Украине.

Мигранты на границе США Фото: Human Rights Watch

"Даже если отбросить соображения безопасности и моральные причины поддержки свободного Киева, которые имеют огромное значение, поддержка Украины является финансово обоснованным решением для Соединенных Штатов", — делает вывод Элейн Маккаскер.

Напомним, 29 января Административно-бюджетное управление Белого дома (Office of Management and Budget), или ОМВ, отменило свой меморандум, заморозивший федеральные гранты и займы и вызвавший на этой неделе массовую путаницу. Однако указы президента США Дональда Трампа о заморозке иностранной помощи и прекращении инициатив по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности остаются в силе.

Выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп заявил, что временная заморозка федеральных грантов и займов, объявленная его администрацией днем ​​ранее, призвана дать правительству время для выявления случаев ненадлежащих расходов. Особо он упомянул, что администрация Джо Байдена потратила 50 млн долларов на "презервативы для ХАМАС".