50 млн на презервативы в Газу: Трамп заявил, что ХАМАС их использовал для бомб (видео)

Президент США выступил в Белом доме, рассказав, как его администрация выявляет случаи растрат, мошенничества и злоупотреблений. Помощь Сектору Газа он также не обошел стороной.

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Президент США Дональд Трамп 29 января выступил перед журналистами, рассказав об успехах. Он заявил, что временная заморозка федеральных грантов и займов, объявленная его администрацией днем ​​ранее, призвана дать правительству время для выявления случаев ненадлежащих расходов. И он отдельно упомянул "презервативы для ХАМАС", как пример ненадлежащего распределения средств.

Дональд Трамп высказался про "презервативы для ХАМАС"

По его словам, в результате приостановки выплат иностранным организациям было заморожено 1,7 млрд долларов.

"Мы покончили с десятилетиями провальной политики Вашингтона и вернули нашему правительству здравый смысл и благоразумие, мы высвободили американскую энергию, и мы уже достигли рекордно низкого уровня нелегальной иммиграции", — начал Трамп. И упомянул решительные действия, которые его администрация предприняла, чтобы "восстановить контроль над вашингтонской бюрократией".

Упомянул он и заморозку иностранной помощи и грантов, которая, среди прочего, вызвала в сбой работы системы здравоохранения Medicare Medicaid, сообщив, что на нее действия его администрации не повлияли, хотя медработники сообщали об обратном.

И упомянул "презервативы для ХАМАС", о чем ранее говорила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.

"Мы просто рассматриваем те части большой бюрократии, где были допущены колоссальные растраты, мошенничество и злоупотребления в этом процессе, мы их выявили и пресекли. 50 миллионов долларов направляются в Газу на закупку презервативов для ХАМАС. 50 миллионов, и вы знаете, что с ними случилось? Они использовали их для изготовления бомб", — сообщил президент США. И похвастался, какую именно иностранную помощь заморозило Административно-бюджетное управление Белого дома (Office of Management and Budget), или ОМВ.

Выступление Дональда Трампа

"7 миллиардов долларов несанкционированных платежей иностранным организациям, включая остановку более 40 миллионов долларов, которые направлялись в очень коррумпированную Всемирную организацию здравоохранения, которая не выполнила свою работу. Мы также заблокировали 45 миллионов долларов на стипендии за разнообразие в Бирме. 45, это большие деньги на стипендии за разнообразие в Бирме. Вы можете себе представить, куда ушли эти деньги?", — сообщил Трамп, назвав Мьянму ее старым названием, которое использовалось до 1989 года.

Также Дональд Трамп возмутился, что федеральные служащие работали из дома и не были продуктивны.

"Если они не согласятся вернуться к работе в своих офисах до 6 февраля, они будут уволены, и мы, таким образом, сократим наше правительство, что последние 10 президентов очень старались сделать, но потерпели неудачу. Большинство людей, о которых мы говорим, не ходили в свои федеральные офисы много-много лет, но им, тем не менее, платили зарплату", — сообщил Трамп.

Свой спич он резюмировал, сказав, что "правительство справляется очень хорошо, и мы сокращаем расходы".

Напомним, президент США Дональд Трамп остановил финансирование международных программ, включая выплаты по программам фонда USAID.

Также в Штатах остановили программу United for Ukraine (U4U), по которой граждане Украины могли легально находиться в стране. Трамп поручал исправить программы по предоставлению убежища иностранцам.