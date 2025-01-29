50 млн на презервативи в Газу: Трамп заявив, що ХАМАС їх використовував для бомб (відео)

Президент США виступив у Білому домі, розповівши, як його адміністрація виявляє випадки розтрат, шахрайства та зловживань. Допомогу Сектору Гази він також не обійшов стороною.

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Президент США Дональд Трамп 29 січня виступив перед журналістами, розповівши про успіхи. Він заявив, що тимчасове заморожування федеральних грантів і позик, оголошене його адміністрацією днем раніше, покликане дати уряду час для виявлення випадків неналежних витрат. І він окремо згадав "презервативи для ХАМАС", як приклад неналежного розподілу коштів.

Дональд Трамп висловився про "презервативи для ХАМАС"

За його словами, внаслідок припинення виплат іноземним організаціям було заморожено 1,7 млрд доларів.

"Ми покінчили з десятиліттями провальної політики Вашингтона і повернули нашому уряду здоровий глузд і розсудливість, ми вивільнили американську енергію, і ми вже досягли рекордно низького рівня нелегальної імміграції", — почав Трамп. І згадав рішучі дії, які його адміністрація зробила, щоб "відновити контроль над вашингтонською бюрократією".

Згадав він і заморозку іноземної допомоги та грантів, яка, серед іншого, спричинила збій роботи системи охорони здоров'я Medicare Medicaid, повідомивши, що на неї дії його адміністрації не вплинули, хоча медпрацівники повідомляли про зворотне.

І згадав "презервативи для ХАМАС", про що раніше говорила прессекретарка Білого Дому Керолайн Лівітт.

"Ми просто розглядаємо ті частини великої бюрократії, де були допущені колосальні розтрати, шахрайство і зловживання в цьому процесі, ми їх виявили і припинили. 50 мільйонів доларів спрямовують у Газу на закупівлю презервативів для ХАМАС. 50 мільйонів, і ви знаєте, що з ними сталося? Вони використовували їх для виготовлення бомб", — повідомив президент США. І похвалився, яку саме іноземну допомогу заморозило Адміністративно-бюджетне управління Білого дому (Office of Management and Budget), або ОМВ.

Виступ Дональда Трампа

"7 мільярдів доларів несанкціонованих платежів іноземним організаціям, включно із зупинкою понад 40 мільйонів доларів, що спрямовувалися до дуже корумпованої Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка не виконала свою роботу. Ми також заблокували 45 мільйонів доларів на стипендії за різноманітність у Бірмі. 45, це великі гроші на стипендії за різноманітність у Бірмі. Ви можете собі уявити, куди пішли ці гроші?", — повідомив Трамп, назвавши М'янму її старою назвою, яка використовувалася до 1989 року.

Також Дональд Трамп обурився, що федеральні службовці працювали з дому і не були продуктивні.

"Якщо вони не погодяться повернутися до роботи у своїх офісах до 6 лютого, їх буде звільнено, і ми, таким чином, скоротимо наш уряд, що останні 10 президентів дуже намагалися зробити, але зазнали невдачі. Більшість людей, про яких ми говоримо, не ходили у свої федеральні офіси багато-багато років, але їм, тим не менш, платили зарплату", — повідомив Трамп.

Свій спіч він резюмував, сказавши, що "уряд справляється дуже добре, і ми скорочуємо витрати".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зупинив фінансування міжнародних програм, включно з виплатами за програмами фонду USAID.

Також у Штатах зупинили програму United for Ukraine (U4U), за якою громадяни України могли легально перебувати в країні. Трамп доручав виправити програми з надання притулку іноземцям.