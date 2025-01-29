Путаница в США: СМИ сообщили об отмене заморозки федерального финансирования – оказалось, что это не так

Был отменен только меморандум, а указы Трампа о заморозке иностранной помощи остаются в силе, заверили в Белом доме.

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29 января Административно-бюджетное управление Белого дома (Office of Management and Budget), или ОМВ, отменило свой меморандум, заморозивший федеральные гранты и займы и вызвавший на этой неделе массовую путаницу. Однако указы президента США Дональда Трампа о заморозке иностранной помощи и прекращении инициатив по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности остаются в силе. Об этом пишет CNN.

"Меморандум OMB M-25-13 аннулируется. Если у вас есть вопросы по реализации указов президента, обратитесь к генеральному юрисконсульту вашего агентства", — говорится в новой записке из Белого дома, полученной журналистами.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на X, что хотя предыдущий меморандум был отменен, но указы Дональда Трампа о заморозке иностранной помощи остаются в силе.

Пост Кэролайн Ливитт Фото: Скриншот

"Административно-бюджетное управление (Office of Management and Budget) отменило меморандум, чтобы положить конец любой путанице в федеральной политике, созданной решением суда и недобросовестным освещением в СМИ. Указы президента о пересмотре финансирования остаются в полной силе и действии и будут неукоснительно выполняться всеми агентствами и департаментами", — заявила Fox News в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт сообщила, что отмена меморандума "должна фактически положить конец судебному разбирательству и позволить правительству сосредоточиться на обеспечении соблюдения указов президента по контролю за федеральными расходами".

Напомним, Административно-бюджетное управление юджетное управление Белого дома распорядилось приостановить выдачу федеральных грантов и займов, о чем говорилось в служебной записке, отправленной в понедельник, 27 января. Это вызвало беспокойство, хотя Белый дом и заявил, что это не столь масштабное распоряжение, как может показаться.

Хотя помощники Белого дома публично обвинили СМИ в возникновении путаницы, администрация получила поток звонков от законодателей и должностных лиц штатов с вопросами о последствиях этого события.

Несколько членов Конгресса от Республиканской партии выразили обеспокоенность советникам в команде президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что путаница была далеко не надуманной. Республиканцы были втайне разочарованы тем, что их не предупредили о решении, которое вызвало прямой поток возмущения со стороны избирателей.

Федеральные агентства "должны временно приостановить всю деятельность, связанную с обязательствами или выплатой всей федеральной финансовой помощи", — заявил исполняющий обязанности директора ОМВ Мэтью Вайет в оригинальном меморандуме, сославшись на приоритеты администрации, перечисленные в предыдущих указах.

Во вторник днем ​​федеральный судья временно заблокировал часть мер по заморозке помощи, принятых администрацией Трампа.

Сенатор Чак Шумер в среду похвастался, что администрация Трампа отменила заморозку после того, как "возмущение по всей Америке" оказало политическое давление на Белый дом.

Решение Трампа приостановить выплату федеральных грантов и займов на сумму в триллионы долларов вызвало во вторник широкое сопротивление демократов второму сроку нового президента, чего не случалось ни с одним другим шагом в первую неделю его пребывания в должности.

Одной из серьезных проблем, вызванных заморозкой, был сбой в работе веб-портала Medicaid. Во время своего первого пресс-брифинга в Белом доме Кэролайн Ливитт не смогла сразу ответить на вопрос о том, было ли финансирование Medicaid включено в заморозку. Позже она написала на X, что Белый дом знал о том, что портал Medicaid был закрыт, и сказал, что он "скоро снова заработает", но должностные лица Medicaid штата оказались заблокированы на несколько часов 28 января, не имея доступа к федеральному порталу финансирования. Заморозка также повлияля на программы раннего образования Head Start и общественного здравоохранения.

Председатель Комитета по ассигнованиям Сената Сьюзан Коллинз (республиканка от штата Мэн) приветствовала внезапное изменение курса администрации.

"Я рада, что Белый дом отменяет меморандум, налагающий масштабные паузы на федеральные программы. Хотя для новых администраций не является чем-то необычным пересматривать федеральные программы и политику, этот меморандум был слишком амбициозным и создал ненужную путаницу и смятение", — сказала она.

Сенатор Майк Раундс отметил, что должностные лица Белого дома пересмотрели вопрос о заморозке финансирования после давления со стороны законодателей Республиканской партии, у которых возникло много вопросов о том, как это повлияет на их избирателей.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка) заявил журналистам, что сенаторы-республиканцы должны проголосовать против кандидатуры Трампа на пост главы Административно-бюджетного управления Рассела Воута, чтобы гарантировать, что бюджетное управление не введет еще один мораторий на финансирование.

"Мы не верим, что они остановятся. По сути, они нарушают закон, чтобы навредить семьям и помочь своим друзьям-миллиардерам. Поэтому они продолжат в том же духе", — сказал он.

Напомним, Фокус писал о том, что указ президента США Дональда Трампа о приостановке всей иностранной помощи и последующие директивы госсекретаря Марко Рубио о прекращении работы и расходов чревато далеко идущими последствиями в Украине. Широкий спектр программ, финансируемых USAID, представляют собой критически важную помощь в секторах, пострадавших от войны.