Плутанина у США: ЗМІ повідомили про скасування заморозки федерального фінансування — виявилося, що це не так

Було скасовано тільки меморандум, а укази Трампа про замороження іноземної допомоги залишаються чинними, запевнили в Білому домі.

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29 січня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому (Office of Management and Budget), або ОМБ, скасувало свій меморандум, який заморозив федеральні гранти і позики і спричинив цього тижня масову плутанину. Однак укази президента США Дональда Трампа про заморожування іноземної допомоги та припинення ініціатив щодо забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності залишаються чинними. Про це пише CNN.

"Меморандум OMB M-25-13 анулюється. Якщо у вас є питання щодо реалізації указів президента, зверніться до генерального юрисконсульта вашого агентства", — ідеться в новій записці з Білого дому, отриманій журналістами.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила на X, що хоча попередній меморандум було скасовано, але укази Дональда Трампа про заморожування іноземної допомоги залишаються чинними.

Пост Керолайн Лівітт Фото: Скриншот

"Адміністративно-бюджетне управління (Office of Management and Budget) скасувало меморандум, щоб покласти край будь-якій плутанині у федеральній політиці, створеній рішенням суду і недобросовісним висвітленням у ЗМІ. Укази президента про перегляд фінансування залишаються повною силою і дією і будуть неухильно виконуватися всіма агентствами і департаментами", — заявила Fox News у середу прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Лівітт повідомила, що скасування меморандуму "має фактично покласти кінець судовому розгляду і дозволити уряду зосередитися на забезпеченні дотримання указів президента щодо контролю за федеральними витратами".

Нагадаємо, Адміністративно-бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити видачу федеральних грантів і позик, про що йшлося у службовій записці, надісланій у понеділок, 27 січня. Це викликало занепокоєння, хоча Білий дім і заявив, що це не настільки масштабне розпорядження, як може здатися.

Хоча помічники Білого дому публічно звинуватили ЗМІ у виникненні плутанини, адміністрація отримала потік дзвінків від законодавців і посадовців штатів із запитаннями про наслідки цієї події.

Кілька членів Конгресу від Республіканської партії висловили стурбованість радникам у команді президента США Дональда Трампа, наголосивши, що плутанина була далеко не надуманою. Республіканці були потай розчаровані тим, що їх не попередили про рішення, яке викликало прямий потік обурення з боку виборців.

Федеральні агентства "повинні тимчасово призупинити всю діяльність, пов'язану із зобов'язаннями або виплатою всієї федеральної фінансової допомоги", — заявив виконувач обов'язків директора ОМС Метью Вайєт в оригінальному меморандумі, пославшись на пріоритети адміністрації, перераховані в попередніх указах.

У вівторок вдень федеральний суддя тимчасово заблокував частину заходів із заморожування допомоги, прийнятих адміністрацією Трампа.

Сенатор Чак Шумер у середу похвалився, що адміністрація Трампа скасувала заморозку після того, як "обурення в усій Америці" чинило політичний тиск на Білий дім.

Рішення Трампа призупинити виплату федеральних грантів і позик на суму в трильйони доларів викликало у вівторок широкий опір демократів до другого терміну нового президента, чого не траплялося з жодним іншим кроком у перший тиждень його перебування на посаді.

Однією з серйозних проблем, спричинених заморожуванням, був збій у роботі веб-порталу Medicaid. Під час свого першого пресбрифінгу в Білому домі Керолайн Лівітт не змогла одразу відповісти на запитання про те, чи було фінансування Medicaid включено в заморозку. Пізніше вона написала на X, що Білий дім знав про те, що портал Medicaid закрили, і сказав, що він "скоро знову запрацює", але посадові особи Medicaid штату виявилися заблоковані на кілька годин 28 січня, не маючи доступу до федерального порталу фінансування. Заморозка також вплинула на програми ранньої освіти Head Start і громадської охорони здоров'я.

Голова Комітету з асигнувань Сенату Сьюзан Коллінз (республіканка від штату Мен) привітала раптову зміну курсу адміністрації.

"Я рада, що Білий дім скасовує меморандум, який накладає масштабні паузи на федеральні програми. Хоча для нових адміністрацій не є чимось незвичним переглядати федеральні програми та політику, цей меморандум був надто амбітним і створив непотрібну плутанину та сум'яття", — сказала вона.

Сенатор Майк Раундс зазначив, що посадовці Білого дому переглянули питання про замороження фінансування після тиску з боку законодавців Республіканської партії, в яких виникло багато запитань про те, як це вплине на їхніх виборців.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (демократ від Нью-Йорка) заявив журналістам, що сенатори-республіканці мають проголосувати проти кандидатури Трампа на пост глави Адміністративно-бюджетного управління Рассела Воута, щоб гарантувати, що бюджетне управління не запровадить ще один мораторій на фінансування.

"Ми не віримо, що вони зупиняться. По суті, вони порушують закон, щоб нашкодити сім'ям і допомогти своїм друзям-мільярдерам. Тому вони продовжать у тому ж дусі", — сказав він.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що указ президента США Дональда Трампа про призупинення всієї іноземної допомоги та наступні директиви держсекретаря Марко Рубіо про припинення роботи і витрат загрожує далекосяжними наслідками в Україні. Широкий спектр програм, що фінансуються USAID, являють собою критично важливу допомогу в секторах, які постраждали від війни.