$808 млрд і п'ятирічний план оборони: у що обійдеться США перемога РФ, — The Hill

Американський інститут підприємництва відповів на занепокоєння платників податків США, що військова допомога Україні обходиться їм занадто дорого. Припинення підтримки обійдеться в рази дорожче.

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Після повернення Дональда Трампа до Білого дому, іноземну допомогу заморозили і в США занепокоєні тим, якою вартістю допомоги Україні. Але Американський інститут підприємництва зазначає, що в США мають враховувати вартість програшу України. І представили сценарій того, що буде, якщо Росія виграє у війні, Україна — програє, а США змушені адаптуватися до нових реалій. Обійдеться це американським платникам податків у додаткові $808 млрд понад те, що США запланували витратити на оборону протягом наступних п'яти років. Про це повідомляє The Hill.

Аналіз, проведений Американським інститутом підприємництва, показав, що перемога Росії над Україною коштуватиме американським платникам податків приблизно в сім разів більше від усієї допомоги, виділеної Пентагону для допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Палаючий будинок після російського обстрілу Фото: Getty Images

В інституті зазначають, що ця оцінка ґрунтується на сценарії, за якого США припиняють надавати допомогу, і подальша перемога Росії вимагає від уряду США адаптувати військові можливості, потенціал і позицію для підтримання безпеки.

"Потім дослідження використовує Defense Futures Simulator для оцінки витрат, необхідних для стримування і, за необхідності, для перемоги над Росією в Європі, а також для запобігання подальшому конфлікту з боку нахабніших супротивників у Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході", — ідеться в матеріалі від Елейн Маккаскер. Вона обіймає посаду старшого наукового співробітника Американського інституту підприємництва. Раніше вона обіймала посаду виконувача обов'язків заступника міністра оборони Пентагону.

Що буде, якщо США перестануть допомагати Україні

Без підтримки США Росія у 2025 році просунеться вперед, оскільки у Києва закінчиться зброя. До 2026 року Україна втратить ефективну протиповітряну оборону, що дасть змогу Росії проводити безперервні великомасштабні бомбардування. Звичайні сили України продовжать мужньо битися, але, найімовірніше, зазнають краху до кінця того самого року, що дозволить Росії захопити Київ, а потім просунутися до кордону НАТО.

Натхнена Росія відновить свої бойові підрозділи, використає ресурси України для зміцнення свого потенціалу, розмістить свої сили вздовж кордону НАТО і буде готова до нападу за межами України до 2030 року.

Фото з Херсонської області Фото: Telegram

Ідея про те, що Америка повинна відсторонитися від Європи і заощадити свої сили і гроші, випускає з уваги глобальну природу конфлікту. Хоча Європа, безумовно, повинна більше інвестувати у власну оборону, історія наочно показала нам небезпеку думки про те, що ми можемо ігнорувати свої інтереси в будь-якому регіоні. Такі регіональні конфлікти залишилися в минулому. Ніщо не показало це більш ясно, ніж підтримка Китаєм, Північною Кореєю та Іраном військових зусиль Росії.

Що чекає на США в разі перемоги Росії над Україною

Щоб захистити себе — в національному, військовому, економічному плані — США повинні залишатися світовою державою та інвестувати в можливості, необхідні для захисту своїх партнерів і себе. Невдача американської рішучості в Європі тільки мотивує агресію і загрожує нашому процвітанню в усьому світі.

Якщо Україні дозволять впасти, Вашингтону знадобляться більші, більш здібні, більш чуйні та розміщені в більшій кількості місць військові сили. Щоб стримати або, за необхідності, перемогти Росію, збройним силам США знадобляться 14 нових бригадних бойових груп, 18 додаткових бойових кораблів, вісім додаткових піхотних батальйонів Корпусу морської піхоти, 555 додаткових літаків ВПС і 266 000 осіб для збільшеної структури сил.

Американські військові в Іраку Фото: Al Arabiya

США необхідно буде зміцнити свою присутність у Європі, включно з попереднім розміщенням ППО, поставок і боєприпасів. Зусилля з диверсифікації та розширення промислової бази, яка підтримує наші військові сили, також повинні будуть здійснюватися набагато швидше, ніж зараз, щоб відповідати високим вимогам сучасної війни.

Хоча конфлікт на європейському континенті насамперед вестиметься сухопутними військами під прикриттям військово-повітряних сил, Вашингтону також необхідно буде інвестувати у військово-морські можливості. ВМС США доведеться відмовитися від планів зі скорочення загальної кількості кораблів, стабілізувати свій авіаносний флот на рівні 12 і закупити додаткові судна — підводні човни, есмінці, фрегати, а також логістичні та допоміжні судна, щоб довше тримати флот у морі.

Американський авіаносець "Рейган"

США також доведеться підтримувати вищий ступінь готовності для базованих і розгорнутих сил, що означає додаткову підготовку, поліпшення об'єктів і запасів запасних частин. Їм знадобиться більше і краще сил спеціальних операцій, які необхідні для збору розвідданих, формування поля бою і дезорганізації противника.

З огляду на те, що Росія є досвідченою космічною і кібердержавою, США також потребуватимуть досконалішої архітектури і системи управління для обох сфер.

Чому США повинні активніше допомагати Україні

Натомість, якщо Америка та її союзники прискорять надання допомоги, переможна Україна побачить, як Росія відступить за її кордони з переможеною й ослабленою армією, що зазнає труднощів в економіці, ослабленими партнерськими відносинами і здоровою дозою внутрішніх проблем.

Україна, навпаки, буде живою і вільною, з процвітаючою промисловою базою і сучасною армією. Вашингтон зможе скоротити свої розгортання і можливості в Європі. Він, як і раніше, буде там присутній, але зможе спрямувати більше ресурсів і уваги на Тихоокеанський регіон.

США не тільки безпечніші, коли вони залучені, а й економлять гроші. США стикаються з численними національними проблемами. Нелегальна імміграція, фінансування державного боргу і дедалі більш непередбачувана глобальна безпекова обстановка — все це конкурує за увагу і ресурси. Але ставки особливо високі в Україні.

Мігранти на кордоні США Фото: Human Rights Watch

"Навіть якщо відкинути міркування безпеки та моральні причини підтримки вільного Києва, які мають величезне значення, підтримка України є фінансово обґрунтованим рішенням для Сполучених Штатів", — робить висновок Елейн Маккаскер.

Нагадаємо, 29 січня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому (Office of Management and Budget), або ОМБ, скасувало свій меморандум, який заморозив федеральні гранти і позики та спричинив цього тижня масову плутанину. Однак укази президента США Дональда Трампа про заморожування іноземної допомоги та припинення ініціатив щодо забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності залишаються чинними.

Виступаючи перед журналістами, президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасове заморожування федеральних грантів і позик, оголошене його адміністрацією напередодні, покликане дати уряду час для виявлення випадків неналежних витрат. Особливо він згадав, що адміністрація Джо Байдена витратила 50 млн доларів на "презервативи для ХАМАС".