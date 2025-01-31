Найбільший пакет військової допомоги Швеції: яке значення для ЗСУ мають бойові катери CB90

Загалом Україна отримає 16 катерів. Ці швидкохідні десантні судна дозволять проводити українським бійцям операції на Дніпрі, а також боротися за контроль над чорноморським узбережжям.

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Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні, який оцінюється в 1,2 млрд доларів. Він передбачає постачання 16 швидкісних ударних катерів Stridsbåt 90 (CB90), які покликані посилити річковий і прибережний потенціал України, що є особливо важливим на тлі бойових дій уздовж Дніпра та в акваторії Чорного моря. Про це 30 січня повідомила пресслужба шведського уряду.

CB90, спочатку розроблений компанією Saab для ВМС Швеції, є швидкохідним військовим десантним судном, яке наразі використовують кілька країн.

Катер відомий своєю винятковою швидкістю і маневреністю — CB90 може виконувати різкі повороти на високій швидкості, сповільнюватися до повної зупинки лише за 2,5 довжини катера і регулювати кути тангажу і крену під час руху.

Легка вага, мала осадка і здвоєні водомети дають йому змогу розвивати швидкість до 40 вузлів (74 км/год) у дрібних прибережних водах. При цьому запас ходу становить 300 морських миль за швидкості 20 вузлів.

Конструкція катера передбачає швидке розгортання, що робить його цінним активом для доставки й висадки військ, транспортування обладнання та вогневої підтримки в динамічній бойовій обстановці. Він також оснащений кількома збройовими установками, кулеметами, гранатометами та модульними системами для встановлення додаткового озброєння, наприклад, протитанкових або зенітних комплексів.

Роль катерів CB90 у морській війні

Оглядачі Army Recognition пишуть, що CB90 ідеально підходить для операцій на Дніпрі та його притоках, де важливе швидке переміщення сил в умовах інтенсивних бойових дій. Ці катери дозволять Україні перехоплювати російські конвої, знищувати пункти постачання, а також висаджувати групи спецпризначення для диверсійних операцій у глибокому тилу.

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Крім Дніпра, Україна продовжує боротьбу за контроль над чорноморським узбережжям. Втративши більшу частину флоту, ЗСУ адаптувалися до асиметричних методів, застосовуючи морські дрони, ракети та диверсійні групи. Катери CB90 доповнять цей арсенал, даючи змогу швидко завдавати ударів, евакуювати бійців під вогнем, а також підтримувати амфібійні рейди.

Таким чином рішення Швеції постачати ці катери підкреслює підтримку України в адаптації до сучасної війни, де маневреність стає ключовою перевагою.

Нагадаємо, західні союзники минулого року анонсували пакети військової допомоги Україні, які містять різноманітні човни і катери. У зв'язку з цим Фокус розібрався, як можуть використовуватися ці плавзасоби, і для чого Військово-морським силам річковий флот.