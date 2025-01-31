Крупнейший пакет военной помощи Швеции: какое значение для ВСУ имеют боевые катера CB90

Всего Украина получит 16 катеров. Эти быстроходные десантные судна позволят проводить украинским бойцам операции на Днепре, а также бороться за контроль над черноморским побережьем.

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Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине, который оценивается в 1,2 млрд долларов. Он предусматривает поставку 16 скоростных ударных катеров Stridsbåt 90 (CB90), которые призваны усилить речной и прибрежный потенциал Украины, что особенно важно на фоне боевых действий вдоль Днепра и в акватории Черного моря. Об этом 30 января сообщила пресс-служба шведского правительства.

CB90, первоначально разработанный компанией Saab для ВМС Швеции, является быстроходным военным десантным судном, используемым в настоящее время несколькими странами.

Катер известен своей исключительной скоростью и маневренностью — CB90 может выполнять резкие повороты на высокой скорости, замедляться до полной остановки всего за 2,5 длины катера и регулировать углы тангажа и крена во время движения.

Легкий вес, малая осадка и сдвоенные водометы позволяют ему развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч) в мелких прибрежных водах. При этом запас хода составляет 300 морских миль при скорости 20 узлов.

Конструкция катера предусматривает быстрое развертывание, что делает его ценным активом для доставки и высадки войск, транспортировки оборудования и огневой поддержки в динамичной боевой обстановке. Он также оснащен несколькими оружейными установками, пулеметами, гранатометами и модульными системами для установки дополнительного вооружения, например, противотанковых или зенитных комплексов.

Роль катеров CB90 в морской войне

Обозреватели Army Recognition пишут, что CB90 идеально подходит для операций на Днепре и его притоках, где важно быстрое перемещение сил в условиях интенсивных боевых действиях. Эти катера позволят Украине перехватывать российские конвои, уничтожать пункты снабжения, а также высаживать группы спецназначения для диверсионных операций в глубоком тылу.

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Помимо Днепра, Украина продолжает борьбу за контроль над черноморским побережьем. Потеряв большую часть флота, ВСУ адаптировались к асимметричным методам, применяя морские дроны, ракеты и диверсионные группы. Катера CB90 дополнят этот арсенал, позволяя быстро наносить удары, эвакуировать бойцов под огнем, а также поддерживать амфибийные рейды.

Таким образом решение Швеции поставлять эти катера подчеркивает поддержку Украины в адаптации к современной войне, где маневренность становится ключевым преимуществом.

Напомним, западные союзники в прошлом году анонсировали пакеты военной помощи Украине, которые содержат разнообразные лодки и катера. В связи с этим Фокус разобрался, как могут использоваться эти плавсредства, и для чего Военно-морским силам речной флот.