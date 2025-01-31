"Скільки зайняв, стільки й твоє": союзник Путіна натякає на переговори, хоче перехитрити Трампа, — ЗМІ

За оцінками ISW, Кремль не має наміру йти на компроміс щодо територій. За словами Федора Лук'янова, директора з наукової роботи "Валдайського дискусійного клубу", "з територіями якраз усе зрозуміло: скільки зайняв, стільки й твоє".

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Останніми місяцями стосовно новин про війну в Україні фокус суспільної уваги змістився в бік перспективи мирних переговорів, особливо після повернення в Білий дім президента Дональда Трампа. Про це пише Sky News.

І хоча Трампу не вдалося зупинити війну в Україні за один день, як він планував, все ж таки існує думка, що за його керівництва загальна динаміка значно покращиться, хоча б і шляхом скорочення підтримки Києва.

Своєю чергою, з Москви останніми тижнями виходили сигнали щодо позиції Кремля стосовно мирних переговорів. Російське державне інформаційне агентство ТАРС опублікувало інтерв'ю з Федором Лук'яновим, директором з наукової роботи "Валдайського дискусійного клубу".

Лук'янов неодноразово модерував щорічну промову Путіна на Валдаї та вважається авторитетним голосом, добре поінформованим щодо цілей Кремля, за інформацією провідного аналітичного центру "Інститут вивчення війни".

"Не треба розраховувати на великі домовленості", — з таким заголовком вийшло його інтерв'ю, в якому наголошено на зусиллях Кремля з формування внутрішніх і глобальних очікувань від потенційних переговорів між Путіним і Трампом.

Мирні переговори України та Росії: чого чекати

"Рішення ТАРС використати інтерв'ю Лук'янова для послаблення внутрішніх спекуляцій щодо можливості мирної угоди в найближчому майбутньому також підкреслює актуальність цього інтерв'ю та заяв Лук'янова під час розгляду можливих переговорних позицій Росії щодо України та США", — вважають аналітики ISW.

Говорячи про українські території, які нині утримуються російськими військами, він сказав, що "з територіями якраз усе зрозуміло: скільки зайняв, стільки й твоє", і що, за оцінками ISW, Кремль не має наміру йти на компроміс.

За словами американських аналітиків, така позиція припускає, що в Кремлі, ймовірно, вважають, що будь-які майбутні мирні переговори з Трампом розпочнуться з визнання Сполученими Штатами територіальних претензій РФ на Україну, імовірно, в т.ч. і райони, яких Росія наразі не займає.

За словами Лук'янова, головною вимогою Росії для майбутніх мирних переговорів із Трампом є "зміна ландшафту безпеки у Східній Європі" і "відмова від низки положень, на яких ґрунтується існування і функціонування НАТО".

Він також зазначив, що Росія також може обговорити можливість скорочення рівня військової присутності НАТО.

Нагадаємо, що 28 січня нардепка Марія Мезенцева-Федоренко заявила, що указ Зеленського про заборону переговорів із Путіним можуть змінити.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, які гарантії безпеки НАТО пропонуватиме Україні.