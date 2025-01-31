"Сколько занял, столько и твое": союзник Путина намекает на переговоры, хочет перехитрить Трампа, - СМИ

По оценкам ISW, Кремль не намерен идти на компромисс в отношении территорий. По словам Федора Лукьянова, директора по научной работе "Валдайского дискуссионного клуба", "с территориями как раз все понятно: сколько занял, столько и твое".

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В последние месяцы применительно к новостям о войне в Украине фокус общественного внимания сместился в сторону перспективы мирных переговоров, в особенности после возвращения в Белый дом президента Дональд Трампа. Об этом пишет Sky News.

И хотя Трампу не удалось остановить войну в Украине за один день, как он планировал, все же бытует мнение, что при его руководстве общая динамика значительно улучшится, хотя бы и путем сокращения поддержки Киева.

В свою очередь, из Москвы в последние недели исходили сигналы относительно позиции Кремля применительно к мирным переговорам. Российское государственное информационное агентство ТАСС опубликовало интервью с Федором Лукьяновым, директора по научной работе "Валдайского дискуссионного клуба".

Лукьянов неоднократно модерировал ежегодную речь Путина на Валдае и считается авторитетным голосом, хорошо информированным в отношении целей Кремля, по информации ведущего аналитического центра "Институт изучения войны".

Мирные переговоры Украины и России: чего ждать

"Не надо рассчитывать на большие договоренности", — с таким заголовком вышло его интервью, в котором подчеркиваются продолжающиеся усилия Кремля по формированию внутренних и глобальных ожиданий от потенциальных переговоров между Путиным и Трампом.

"Решение ТАСС использовать интервью Лукьянова для ослабления внутренних спекуляций о возможности мирного соглашения в ближайшем будущем также подчеркивает актуальность этого интервью и заявлений Лукьянова при рассмотрении возможных переговорных позиций России по отношению к Украине и США", — считают аналитики ISW.

Говоря об украинских территориях, которые в настоящее время удерживаются российскими войсками, он сказал, что "с территориями как раз все понятно: сколько занял, столько и твое", и что, по оценкам ISW, Кремль не намерен идти на компромисс.

По словам американских аналитиков, такая позиция предполагает, что в Кремле, вероятно, считают, что любые будущие мирные переговоры с Трампом начнутся с признания Соединенными Штатами территориальных претензий РФ на Украину, вероятно, в т.ч. И районы, которые Россия в настоящее время не занимает.

По словам Лукьянова, главным требованием России для будущих мирных переговоров с Трампом является "изменение ландшафта безопасности в Восточной Европе" и "отказ от ряда положений, на которых основано существование и функционирование НАТО".

Он также отметил, что Россия также может обсудить возможность сокращения уровня военного присутствия НАТО.

Напомним, что 28 января нардеп Мария Мезенцева-Федоренко заявила, что указ Зеленского о запрете переговоров с Путиным могут изменить.

Также Фокус в своем материале объяснял, какие гарантии безопасности НАТО будет предлагать Украине.