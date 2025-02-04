ВМС США отримають на озброєння ядерну ракету Trident II D5: що відомо про зброю

Балістична ракета з позначенням D5LE2 отримає оновлення систем наведення та рухових установок. При цьому модернізація збереже високу точність і ефективність системи в умовах мінливих загроз.

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ВМС США уклали контракт із корпорацією Lockheed Martin на суму 383 млн доларів для розробки модернізованої версії ядерної балістичної ракети Trident II, яка отримає позначення Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2). Мета програми — підтримання боєздатності стратегічних сил стримування, розгорнутих на борту підводних човнів, до 2084 року. Про це 3 лютого повідомив ресурс Army Recognition.

Значення Trident II у стратегічній обороні

Trident II D5 є основою системи стратегічного стримування для США і Великої Британії. Ці ракети розміщені на американських підводних човнах класу Ohio і британських підводних човнах класу Vanguard.

Ракета оснащена триступеневою твердопаливною руховою установкою, яка забезпечує швидке прискорення і здатність ухилятися від перехоплення. Trident II може нести кілька боєголовок з незалежним наведенням (MIRV), при цьому дальність польоту понад 12 000 км, що робить її важливим елементом глобальної ядерної безпеки.

Проєкт модернізації D5LE2 включає оновлення систем наведення і рухових установок. Очікується, що поліпшення збережуть високу точність і ефективність системи в умовах мінливих загроз.

Примітно, що Trident II розглядали як потенційну зброю для програми Prompt Global Strike, яка передбачала використання ракет для завдавання високоточних неядерних ударів. Однак ідея викликала міжнародну дискусію через ризик помилкової інтерпретації запуску як ядерної атаки. Програму було припинено, але пізніше США розробили боєголовку малої потужності W76-2, яка вже використовується на підводних човнах.

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Нагадаємо, у липні минулого року ВПС США у співпраці з компанією Lockheed Martin оголосили про перше успішне випробування боєголовки Mk21A, призначеної для міжконтинентальної балістичної ракети Sentinel. Імовірно, ракета стане універсальною і розміщуватиметься на мобільних платформах.