ВМС США получат на вооружение ядерную ракету Trident II D5: что известно об оружии

Баллистическая ракета с обозначением D5LE2 получит обновление систем наведения и двигательных установок. При этом модернизация сохранит высокую точность и эффективность системы в условиях меняющихся угроз.

Related video

ВМС США заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму 383 млн долларов для разработки модернизированной версии ядерной баллистической ракеты Trident II, которая получит обозначение Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2). Цель программы — поддержание боеспособности стратегических сил сдерживания, развернутых на борту подводных лодок, до 2084 года. Об этом 3 февраля сообщил ресурс Army Recognition.

Значение Trident II в стратегической обороне

Trident II D5 является основой системы стратегического сдерживания для США и Великобритании. Эти ракеты размещены на американских подводных лодках класса Ohio и британских подводных лодках класса Vanguard.

Ракета оснащена трехступенчатой твердотопливной двигательной установкой, которая обеспечивает быстрое ускорение и способность уклоняться от перехвата. Trident II может нести несколько боеголовок с независимым наведением (MIRV), при этом дальность полета более 12 000 км, что далает ее важным элементом глобальной ядерной безопасности.

Проект модернизации D5LE2 включает обновление систем наведения и двигательных установок. Ожидается, что улучшения сохранят высокую точность и эффективность системы в условиях меняющихся угроз.

Примечательно, что Trident II рассматривалась как потенциальное оружие для программы Prompt Global Strike, которая предполагала использование ракет для нанесения высокоточных неядерных ударов. Однако идея вызвала международную дискуссию из-за риска ошибочной интерпретации запуска как ядерной атаки. Программа была прекращена, но позже США разработали боеголовку малой мощности W76-2, которая уже используется на подводных лодках.

Важно

США размещают модернизированные ядерные бомбы B61-12 в Европе: что известно об оружии

Напомним, в июле прошлого года ВВС США в сотрудничестве с компанией Lockheed Martin объявили о первом успешном испытании боеголовки Mk21A, предназначенной для межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Предположительно, ракета станет универсальной и будет размещаться на мобильных платформах.