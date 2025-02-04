У РФ організували пересувну виставку трофеїв: яку мету переслідує Москва (фото)

Заходи мали переконати російських громадян у тому, що війна в Україні йде успішно. А на майданчиках організатори облаштували пересувні призовні пункти, де відвідувачі могли одразу ж підписати контракт зі ЗС РФ.

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Міністерство оборони Росії оголосило про завершення роботи пересувної виставки трофейної військової техніки, захопленої під час бойових дій в Україні. Експозиція, організована армійськими групами "Північ", була представлена в Санкт-Петербурзі, Петрозаводську, Пскові та інших містах. За офіційними даними, виставку відвідали понад 400 000 осіб. Про те, яку мету переслідували російські пропагандисти, розповів польський військовий оглядач Максиміліан Дура.

На виставці було представлено 22 одиниці західної військової техніки, зокрема танк M1A1 Abrams, бойові машини піхоти M2 Bradley (США) і Marder (Німеччина), бронетранспортери Mastiff (Велика Британія), Kirpi (Туреччина), Senator (Канада) та інші. У Південному військовому окрузі додатково експонувався український танк Т-64БВ "Булат", а також БМП CV90 (Швеція) і M-80 (Югославія), бронеавтомобілі Roshel (Канада), Warta і Kozak-2M (Україна) і гусеничний наземний безпілотник THEMIS (Естонія).

Мета пропагандистів

Польський оглядач зазначив, що цей захід переслідував кілька ключових цілей. По-перше, він мав створити враження, що Росія протистоїть не тільки Україні, а й усьому НАТО. Демонстрація західної техніки використовувалася для підкріплення офіційної риторики про те, що конфлікт є "нав'язаним" Росією ззовні.

Згорілий автралійський БТР Bushmaster Фото: Мiноборони РФ

БМП M2 Bradley Фото: Мiноборони РФ

По-друге, виставка мала переконати громадян у тому, що війна йде успішно. Термін "трофей" в офіційних повідомленнях підкреслював "переможний" характер кампанії, а сама експозиція створювалася за аналогією з трофейними виставками минулих воєн. Зокрема, організатори намагалися провести паралелі між нинішніми бойовими діями та Другою світовою війною, запрошуючи ветеранів, включно з тими, кому нині понад 98 років. Однак підтверджень їхньої масової участі у виставці так і не було представлено.

По-третє, захід слугував інструментом агітації. Крім військової техніки, на майданчиках працювали пересувні призовні пункти, де відвідувачі могли відразу ж підписати контракт зі збройними силами. Також проводили майстер-класи з розбирання та збирання автомата, управління безпілотниками і надання першої медичної допомоги, щоб створити у потенційних призовників відчуття причетності до військових дій.

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