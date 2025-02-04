В РФ организовали передвижную выставку трофеев: какую цель преследует Москва (фото)

Мероприятия должны были убедить российских граждан в том, что война в Украине идет успешно. А на площадках организаторы обустроили передвижные призывные пункты, где посетители могли сразу же подписать контракт с ВС РФ.

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Министерство обороны России объявило о завершении работы передвижной выставки трофейной военной техники, захваченной в ходе боевых действий в Украине. Экспозиция, организованная армейскими группами "Север", была представлена в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Пскове и других городах. По официальным данным, выставку посетили более 400 000 человек. О том, какую цель преследовали российские пропагандисты рассказал польский военный обозреватель Максимилиан Дура.

На выставке были представлены 22 единицы западной военной техники, в том числе танк M1A1 Abrams, боевые машины пехоты M2 Bradley (США) и Marder (Германия), бронетранспортеры Mastiff (Великобритания), Kirpi (Турция), Senator (Канада) и другие. В Южном военном округе дополнительно экспонировался украинский танк Т-64БВ "Булат", а также БМП CV90 (Швеция) и M-80 (Югославия), бронеавтомобили Roshel (Канада), Warta и Kozak-2M (Украина) и гусеничный наземный беспилотник THEMIS (Эстония).

Цель пропагандистов

Польский обозреватель отметил, что данное мероприятие преследовало несколько ключевых целей. Во-первых, оно должно было создать впечатление, что Россия противостоит не только Украине, но и всему НАТО. Демонстрация западной техники использовалась для подкрепления официальной риторики о том, что конфликт является "навязанным" Россией извне.

Сгоревший автралийский БТР Bushmaster Фото: Минобороны РФ

БМП M2 Bradley Фото: Минобороны РФ

Во-вторых, выставка должна была убедить граждан в том, что война идет успешно. Термин "трофей" в официальных сообщениях подчеркивал "победоносный" характер кампании, а сама экспозиция создавалась по аналогии с трофейными выставками прошлых войн. В частности, организаторы пытались провести параллели между нынешними боевыми действиями и Второй мировой войной, приглашая ветеранов, включая тех, кому сейчас более 98 лет. Однако подтверждений их массового участия в выставке так и не было представлено.

В-третьих, мероприятие служило инструментом агитации. Помимо военной техники, на площадках работали передвижные призывные пункты, где посетители могли сразу же подписать контракт с вооруженными силами. Также проводились мастер-классы по разборке и сборке автомата, управлению беспилотниками и оказанию первой медицинской помощи, чтобы создать у потенциальных призывников ощущение причастности к военным действиям.

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Напомним, бойцы украинского подразделения "Стальные львы" рассказали об уникальной спецоперации, в ходе которой им удалось почти на линии фронта вытащить российскую боевую машину пехоты из-под воды. БМП пролежала более двух лет: трофейная техника получила название "Морское чудовище".