США закупить 689 гаубиць M109A7: чому армія не відмовляється від ветерана артилерії

Війна в Україні зіграла ключову роль у рішенні посилити вогневий потенціал за рахунок САУ, вважають експерти. Можливо, в Пентагоні дійшли висновку, що артилерія, як і раніше, залишається важливим елементом бойових дій.

Related video

Армія США у 2025 році планує придбати 689 одиниць 155-мм самохідних гаубиць M109A7 і підтримувати їх у робочому стані до 2050 року. Ця ініціатива є частиною довгострокової стратегії зі зміцнення артилерійського потенціалу та усунення прогалини, що виникла після скасування програми САУ NLOS-C у 2009 році. Про це 3 лютого повідомили в Army Recognition.

САУ M109A7 розроблена компанією BAE Systems у рамках програми Paladin Integrated Management (PIM). Вона призначена для заміни застарілих M109A6 Paladin і пропонує значні поліпшення щодо мобільності, вогневої потужності та надійності.

Ця САУ є глибокою модернізацією платформи M109, головні зміни стосуються шасі та системи управління вогнем. Основні аспекти поліпшень:

Шасі буде уніфіковано з БМП M2 Bradley, включно з підвіскою, трансмісією і двигуном, що спрощує логістику і технічне обслуговування.

буде уніфіковано з БМП M2 Bradley, включно з підвіскою, трансмісією і двигуном, що спрощує логістику і технічне обслуговування. Башта використовується від версії M109A6 Paladin, але артилерійська частина отримала низку оновлень:

використовується від версії M109A6 Paladin, але артилерійська частина отримала низку оновлень: Електроприводи наведення замість застарілих гідравлічних систем.

замість застарілих гідравлічних систем. Механізована система заряджання , хоча вона все ще вимагає ручного втручання.

, хоча вона все ще вимагає ручного втручання. Цифрова система управління вогнем, що підвищує точність і швидкість наведення.

Зазначається, що армія США реалізує модернізацію M109A7 у два етапи. На першому САУ буде оптимізовано роботу шасі та підвіски для підвищення мобільності та прохідності на складній місцевості. Потім буде поліпшено вогневі показники, підвищено точність стрільби, що загалом розширить діапазон вогневих завдань.

Модернізація САУ: український досвід

Західні аналітики пишуть, що скасування програми NLOS-C у 2009 році залишило артилерійські війська США без сучасної платформи для високоточного вогню на великих дистанціях.

Водночас оглядачі Defense Express зазначили, що на поточний момент у строю перебувають близько 400 одиниць M109A6, а ще понад 270 САУ вже було модернізовано до версії M109A7. Однак додатково близько 850 гаубиць M109A6 відправили в резерв, оскільки раніше вважалося, що артилерія втратила свою значущість на полі бою.

Рішення Пентагону вказує на те, що досвід війни в Україні зіграв ключову роль у перегляді пріоритетів, демонструючи, що артилерія, як і раніше, залишається важливим елементом бойових дій. Закупівля нових M109A7 і продовження їхньої підтримки до 2050 року означає, що сімейство M109, яке перебуває на озброєнні з 1963 року, прослужить щонайменше 87 років.

"Таким чином план підтримки цих САУ до 2050 року означає, що вони мають "відсвяткувати" 87 років на службі. Ба більше, у них об'єктивно є всі шанси зустріти й своє 100-річчя", — підсумували експерти.

Важливо