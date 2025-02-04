США закупит 689 гаубиц M109A7: почему армия не отказывается от ветерана артиллерии

Война в Украине сыграла ключевую роль в решении усилить огневой потенциал за счет САУ, полагают эксперты. Возможно в Пентагоне пришли к выводу, что артиллерия по-прежнему остается важным элементом боевых действий.

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Армия США в 2025 году планирует приобрести 689 единиц 155-мм самоходных гаубиц M109A7 и поддерживать их в рабочем состоянии до 2050 года. Эта инициатива является частью долгосрочной стратегии по укреплению артиллерийского потенциала и устранению пробела, возникшего после отмены программы САУ NLOS-C в 2009 году. Об этом 3 февраля сообщили в Army Recognition.

САУ M109A7 разработана компанией BAE Systems в рамках программы Paladin Integrated Management (PIM). Она предназначена для замены устаревших M109A6 Paladin и предлагает значительные улучшения по мобильности, огневой мощи и надежности.

Данная САУ представляет собой глубокую модернизацию платформы M109, главные изменения касаются шасси и системы управления огнем. Основный аспекты улучшений:

Шасси будет унифицировано с БМП M2 Bradley, включая подвеску, трансмиссию и двигатель, что упрощает логистику и техническое обслуживание.

будет унифицировано с БМП M2 Bradley, включая подвеску, трансмиссию и двигатель, что упрощает логистику и техническое обслуживание. Башня используется от версии M109A6 Paladin, но артиллерийская часть получила ряд обновлений:

используется от версии M109A6 Paladin, но артиллерийская часть получила ряд обновлений: Электроприводы наведения вместо устаревших гидравлических систем.

вместо устаревших гидравлических систем. Механизированная система заряжания , хотя она все еще требует ручного вмешательства.

, хотя она все еще требует ручного вмешательства. Цифровая система управления огнем, повышающая точность и скорость наведения.

Отмечается, что армия США реализует модернизацию M109A7 в два этапа. На первом САУ будут оптимизирована работа шасси и подвески для повышения мобильности и проходимости на сложной местности. Затем будет улучшены огневые показатели, повышена точность стрельбы, что в целом расширит диапазон огневых задач.

Модернизация САУ: украинский опыт

Западные аналитики пишут, что отмена программы NLOS-C в 2009 году оставила артиллерийские войска США без современной платформы для высокоточного огня на больших дистанциях.

В то же время обозреватели Defense Express отметили, что на текущий момент в строю находятся около 400 единиц M109A6, а еще более 270 САУ уже были модернизированы до версии M109A7. Однако дополнительно около 850 гаубиц M109A6 были отправлены в резерв, поскольку ранее считалось, что артиллерия утратила свою значимость на поле боя.

Решение Пентагона указывает на то, что опыт войны в Украине сыграл ключевую роль в пересмотре приоритетов, демонстрируя, что артиллерия по-прежнему остается важным элементом боевых действий. Закупка новых M109A7 и продление их поддержки до 2050 года означает, что семейство M109, состоящее на вооружении с 1963 года, прослужит как минимум 87 лет.

"Таким образом план поддержки этих САУ до 2050 года означает, что они должны "отпраздновать" 87 лет на службе. Более того, у них объективно есть все шансы встретить и свое 100-летие", — подытожили эксперты.

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