Іран поповнив арсенал балістичних ракет: на що здатна далекобійна новинка Etamad, — ЗМІ

Повідомляється, що нова балістична має дальність ураження до 1700 км, що дасть змогу завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах Саудівської Аравії, ОАЕ та Ізраїлю.

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Іранські ЗМІ 2 лютого повідомили про успішне розроблення нової вітчизняної балістичної ракети Etamad, здатної вражати цілі на відстані 1700 кілометрів. Новинка нібито оснащена керованою боєголовкою, що значно підвищує точність боєприпасу, передає Army Recognition.

Іранські джерела стверджують, що ракета має довжину 16 метрів і діаметр 1,25 метра. Її наведення забезпечується протягом усього польоту, що дає змогу вражати стратегічно важливі об'єкти з високою точністю. За повідомленнями іранських джерел, нова ракета створена в рамках стратегії стримування і призначена для нанесення ударів по критично важливих об'єктах у регіоні, зокрема по Ізраїлю та країнах Перської затоки.

Скрін іранської газети Tehran Times Фото: Tehran Times

Інші характеристики нової балістичної ракети поки що невідомі, проте експерти вважають, що розробка Etamad вписується в загальну тенденцію модернізації іранського ракетного арсеналу, зокрема ракет Emad і Ghadr, які демонструють поліпшені характеристики за дальністю і точністю. Аналогічно Emad, нова ракета передбачає можливість корекції траєкторії на середині шляху, що збільшує її ефективність.

Аналітики також зазначили, що якщо дальність нової ракети підтвердиться, то це ставить під загрозу стратегічні об'єкти Саудівської Аравії, ОАЕ та Ізраїлю, що може спровокувати нову гонку озброєнь на Близькому Сході. У будь-якому разі в поєднанні з уже наявними ракетами Khoramshahr-2 і гіперзвуковою Fattah нова система зміцнює військовий потенціал Ірану, попри міжнародні санкції та дипломатичну протидію.

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Нагадаємо, за інформацією британської The Telegraph, Іран таємно розробляє ядерні ракети з радіусом дії 3 000 км. Причому щоб тримати розробку в таємниці, ракети видають за носії супутників.