Иран пополнил арсенал баллистических ракет: на что способна дальнобойная новинка Etamad, — СМИ

Сообщается, что новая баллистическая имеет дальность поражения до 1700 км, что позволит наносить удары по стратегически важным объектам Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля.

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Иранские СМИ 2 февраля сообщили об успешной разработке новой отечественной баллистической ракеты Etamad, способной поражать цели на расстоянии 1700 километров. Новинка якобы оснащена управляемой боеголовкой, что значительно повышает точность боеприпаса, передает Army Recognition.

Иранские источники утверждают, что ракета имеет длину 16 метров и диаметр 1,25 метра. Ее наведение обеспечивается на протяжении всего полета, что позволяет поражать стратегически важные объекты с высокой точностью. По сообщениям иранских источников, новая ракета создана в рамках стратегии сдерживания и предназначена для нанесения ударов по критически важным объектам в регионе, включая Израиль и страны Персидского залива.

Скрин иранской газеты Tehran Times Фото: Tehran Times

Другие характеристики новой баллистической ракеты пока неизвестны, однако эксперты полагают, что разработка Etamad вписывается в общую тенденцию модернизации иранского ракетного арсенала, включая ракеты Emad и Ghadr, которые демонстрируют улучшенные характеристики по дальности и точности. Аналогично Emad, новая ракета предполагает возможность коррекции траектории на середине пути, что увеличивает ее эффективность.

Аналитики также отметили, что если дальность новой ракеты подтвердится, то это ставит под угрозу стратегические объекты Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля, что может спровоцировать новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. В любом случае в сочетании с уже существующими ракетами Khoramshahr-2 и гиперзвуковой Fattah новая система укрепляет военный потенциал Ирана, несмотря на международные санкции и дипломатическое противодействие.

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Почему Иран проиграл еще до поражения: конец стратегии "серой зоны"

Напомним, по информации британской The Telegraph, Иран тайно разрабатывает ядерные ракеты с радиусом действия 3 000 км. Причем чтобы держать разработку в тайне, ракеты выдают за носители спутников.