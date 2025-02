Західні оборонні компанії блокують доступ з України до своїх сайтів: у чому причина

Серед фірм, які вдалися до обмежень, — британська Supacat, іспанська Navantia, General Dynamics European Land Systems, американські Insitu, HII та Teledyne FLIR.

Related video

Дедалі більше західних оборонних компаній блокують доступ до своїх сайтів для користувачів з України. Пояснюється це необхідністю відповідності міжнародним санкціям і вимогам регуляторів. Про це пише Defense Blog.

Серед фірм, які вдалися до подібних заходів, — британська Supacat, іспанська Navantia, General Dynamics European Land Systems, американські Insitu, HII та Teledyne FLIR. Українські користувачі, які намагаються зайти на ці сайти, бачать повідомлення: "Sorry, you have been blocked. You are unable to access gdels.com". Помилка 403 "Доступ заборонено" вказує на пряму заборону.

Знімок екрана, який з'являється при спробі зайти на сайт Teledyne FLIR

Teledyne FLIR, провідний американський виробник інфрачервоних технологій візуалізації та спостереження, пояснюючи своє рішення, вказав на санкції, введені проти Росії. Компанія заявила, що через те, що деякі території України перебувають під російською окупацією, її система заблокувала доступ для всієї країни загалом, щоб дотриматися санкційних обмежень.

Teledyne FLIR запропонувала українським користувачам обійти обмеження за допомогою VPN.

Водночас великі американські оборонні підрядники — Northrop Grumman, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon і BAE Systems, — продовжують надавати необмежений доступ українським користувачам. Представники ЗСУ, дослідники та аналітики з України можуть безперешкодно дізнаватися важливу інформацію про оборонні системи та технології на ресурсах згаданих компаній.

Скриншот сайту baesystems.com

Нагадаємо, що 3 лютого стало відомо, що Трамп відновлює постачання зброї Україні.

Також повідомлялося, що, за підсумками розслідування Reuters, з'ясувалося, що адміністрація Байдена сповільнювала постачання зброї Україні, допоки повноваження не спливли.