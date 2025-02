Западные оборонные компании блокируют доступ из Украины к своим сайтам: в чем причина

Среди фирм, которые прибегли к ограничениям, — британская Supacat, испанская Navantia, General Dynamics European Land Systems, американские Insitu, HII и Teledyne FLIR.

Related video

Все больше западных оборонных компаний блокируют доступ к своим сайтом для пользователей из Украины. Объясняется это необходимость соответствия международным санкциям и требованиям регуляторов. Об этом пишет Defense Blog.

Среди фирм, которые прибегли к подобным мерам, — британская Supacat, испанская Navantia, General Dynamics European Land Systems, американские Insitu, HII и Teledyne FLIR. Украинские пользователи, пытающиеся зайти на эти сайты, видят сообщение: "Sorry, you have been blocked. You are unable to access gdels.com". Ошибка 403 "Доступ запрещен" указывает на прямой запрет.

Снимок экрана, который появляется при попытке зайти на сайт Teledyne FLIR

Teledyne FLIR, ведущий американский производитель инфракрасных технологий визуализации и наблюдения, объясняя свое решение, указал на санкции, введенные против России. Компания заявила, что из-за того, что некоторые территории Украины находятся под российской оккупацией, ее система заблокировала доступ для всей страны в целом, чтобы соблюсти санкционные ограничения.

Teledyne FLIR предложила украинским пользователям обойти ограничение с помощью VPN.

Вместе с тем крупные американские оборонные подрядчики — Northrop Grumman, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и BAE Systems, — продолжают предоставлять неограниченный доступ украинским пользователям. Представители ВСУ, исследователи и аналитики из Украины могут беспрепятственно узнавать важную информацию об оборонных системах и технологиях на ресурсах упомянутых компаний.

Скриншот сайта baesystems.com

Напомним, что 3 февраля стало известно, что Трамп возобновляет поставки оружия Украине.

Также сообщалось, что, по итогам расследования Reuters выяснилось, что администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине пока полномочия не истекли.