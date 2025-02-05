Западные оборонные компании блокируют доступ из Украины к своим сайтам: в чем причина
Среди фирм, которые прибегли к ограничениям, — британская Supacat, испанская Navantia, General Dynamics European Land Systems, американские Insitu, HII и Teledyne FLIR.
Все больше западных оборонных компаний блокируют доступ к своим сайтом для пользователей из Украины. Объясняется это необходимость соответствия международным санкциям и требованиям регуляторов. Об этом пишет Defense Blog.
Среди фирм, которые прибегли к подобным мерам, — британская Supacat, испанская Navantia, General Dynamics European Land Systems, американские Insitu, HII и Teledyne FLIR. Украинские пользователи, пытающиеся зайти на эти сайты, видят сообщение: "Sorry, you have been blocked. You are unable to access gdels.com". Ошибка 403 "Доступ запрещен" указывает на прямой запрет.
Teledyne FLIR, ведущий американский производитель инфракрасных технологий визуализации и наблюдения, объясняя свое решение, указал на санкции, введенные против России. Компания заявила, что из-за того, что некоторые территории Украины находятся под российской оккупацией, ее система заблокировала доступ для всей страны в целом, чтобы соблюсти санкционные ограничения.
Teledyne FLIR предложила украинским пользователям обойти ограничение с помощью VPN.
Вместе с тем крупные американские оборонные подрядчики — Northrop Grumman, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и BAE Systems, — продолжают предоставлять неограниченный доступ украинским пользователям. Представители ВСУ, исследователи и аналитики из Украины могут беспрепятственно узнавать важную информацию об оборонных системах и технологиях на ресурсах упомянутых компаний.
Напомним, что 3 февраля стало известно, что Трамп возобновляет поставки оружия Украине.
Также сообщалось, что, по итогам расследования Reuters выяснилось, что администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине пока полномочия не истекли.