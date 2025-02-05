Трамп став жорсткішим щодо Путіна, але військову допомогу Україні поки що не збільшив, — NBC News

Журналісти з посиланням на урядові джерела повідомили, що Трамп розуміє, наскільки складно розв'язати питання війни в Україні, і що Росія не буде конструктивною, якщо на неї не чинитимуть більше тиску.

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Вступивши на посаду президента США, Дональд Трамп перестав говорити про стратегічного "генія" і "розум" глави Кремля Володимира Путіна. Тепер він попереджає, що російський президент, якого він колись називав "дуже розумним", веде свою країну до краху, затягуючи війну. Про це пише NBC News.

"Він [Путін] повинен укласти угоду, — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті у свій перший день після повернення в Білий дім. — Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми".

Такі стримані заяви пояснюються тим, що Трамп пообіцяв під час передвиборчої кампанії припинити бойові дії за 24 години або навіть до інавгурації. Зараз він намагається посадити Путіна і президента України Володимира Зеленського за стіл переговорів.

Україна готова до угоди, заявив Трамп на Всесвітньому економічному форумі за три дні після своєї інавгурації, додавши, що "потрібно ще запитати Росію", щодо її готовності вести переговори.

"Це найкритичніші слова, яку він коли-небудь говорив", — сказав Майкл Макфол, колишній посол США у РФ за адміністрації Барака Обами.

Способи тиску на Путіна

Путін не зацікавлений у мирних переговорах, поки російські війська набирають силу на сході України, зазначають журналісти, хоча й повільними темпами, і поки ЗСУ утримують захоплену територію в Курській області.

"Він не хоче вести переговори зараз, тому що його війська просуваються вперед, — сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні. — Він хоче покласти більше української території собі в кишеню, коли почнуться переговори".

Сергій Лещенко, радник начальника штабу Зеленського, сказав журналістам, що "Україна відкрита для переговорів, але це мають бути переговори. А не ультиматум з боку Росії. У цьому випадку Україна продемонструвала прагнення до переговорів. Росія — ні".

Шляхи тиску на Путіна

Неясно, наскільки далеко Трамп зайде в протистоянні з Росією щодо України та чи буде він готовий збільшити військову допомогу — включно з ракетами великої дальності. У Трампа є в розпорядженні ціла низка інструментів, які можуть схилити Путіна до припинення бойових дій.

Адміністрація Трампа минулого тижня ненадовго відклала постачання зброї в Україну, але, за словами обізнаного джерела, неясно, чому саме. Відтоді постачання відновилися.

Радники Трампа і члени кабінету міністрів розділилися в питанні про те, який тиск слід чинити, водночас радник із національної безпеки Майк Волтц і спецпредставник з питань України Кіт Келлог хочуть використовувати американський вплив, щоб змусити Путіна зупинитися.

За два дні після присяги Трамп попередив, що обкладе Росію тарифами, санкціями та податками на продаж російських товарів у США та інші країни, якщо Путін не домовиться про припинення війни.

Проблема такого підходу в тому, що торгівля США з Росією різко скоротилася, тому тарифи — не настільки доречний важіль тиску. Минулого року США імпортували з Росії товарів на суму близько 2,9 млрд доларів, а 2021 року ця цифра становила майже 30 млрд.

Колишній співробітник апарату національної безпеки адміністрації Байдена назвав загрозу тарифами "відвертальним маневром".

"Ми повністю відключили економіку США від російської економіки, — додав він. — Тому наші можливості нашкодити Росії тарифами незначні". Іншим варіантом для Трампа було б використання заморожених активів Росії для поповнення запасів і озброєння України.

"Я думаю, він [Трамп] почав розуміти, наскільки складно розв'язати це питання, і що Росія не буде конструктивною, якщо ми не чинитимемо більше тиску", — сказав в інтерв'ю американський чиновник, залучений у політику щодо України та Росії, на умовах анонімності. Він також додав, що не Україна перешкоджає миру.

"Я думаю, що він це ніби усвідомлює, і також розуміє, наскільки погано буде в політичному і стратегічному відношенні, якщо це [спроби мирного врегулювання] проваляться", — додав він.

Нагадаємо, що військові розповіли Фокусу, коли Україна може повернути втрачену територію.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв, як погіршилася ситуація для Куп'янська після захоплення російськими військами третього плацдарму на правому березі Оскола.