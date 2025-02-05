Трамп стал жестче по отношению к Путину, но военную помощь Украине пока не увеличил, — NBC News

Журналисты со ссылкой на правительственные источники сообщил, что Трамп понимает, насколько сложно решить вопрос войны в Украине, и что Россия не будет конструктивной, если на нее не окажут больше давления.

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Вступив в должность президента США, Дональд Трамп перестал говорить о стратегическом "гении" и "уме" главы Кремля Владимире Путине. Теперь он предупреждает, что российский президент, которого он когда-то называл "очень умным", ведет свою страну к краху, затягивая войну. Об этом пишет NBC News.

"Он [Путин] должен заключить сделку, — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в свой первый день после возвращения в Белый дом. — Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы".

Такие сдержанные заявления объясняется тем, что Трамп пообещал во время предвыборной кампании прекратить боевые действия за 24 часа или даже до инаугурации.

Сейчас он пытается усадить Путина и президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров.

Украина готова к сделке, заявил Трамп на Всемирном экономическом форуме через три дня после своей инаугурации, добавив, что "нужно еще спросить Россию", относительно ее готовности вести переговоры.

"Это самые критические слова, которую он когда-либо говорил", — сказал Майкл Макфол, бывший посол США в РФ при администрации Барака Обамы.

Способы давления на Путина

Путин не заинтересован в мирных переговорах, пока российские войска набирают силу на востоке Украины, отмечают журналисты, хотя и медленными темпами, и пока ВСУ удерживают захваченную территорию в Курской области.

"Он не хочет вести переговоры сейчас, потому что его войска продвигаются вперед, — сказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине. — Он хочет положить больше украинской территории себе в карман, когда начнутся переговоры".

Сергей Лещенко, советник начальника штаба Зеленского, сказал журналистам, что "Украина открыта для переговоров, но это должны быть переговоры. А не ультиматум со стороны России. В этом случае Украина продемонстрировала стремление к переговорам. Россия — нет".

Пути давления на Путина

Неясно, насколько далеко Трамп зайдет в противостоянии с Россией в отношении Украины и будет ли он готов увеличить военную помощь — включая ракеты большой дальности.

У Трампа есть в распоряжении целый ряд инструментов, которые могут склонить Путина к прекращению боевых действий.

Администрация Трампа на прошлой неделе ненадолго отложила поставку оружия в Украину, но, по словам осведомленного источника, неясно, почему именно. С тех пор поставки возобновились.

Советники Трампа и члены кабинета министров разделились по вопросу о том, какое давление следует оказать, при этом советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Украине Кит Келлог хотят использовать американское влияние, чтобы заставить Путина остановиться.

Через два дня после присяги Трамп предупредил, что обложит Россию тарифами, санкциями и налогами на продажу российских товаров в США и другие страны, если Путин не договорится о прекращении войны.

Проблема такого подхода в том, что торговля США с Россией резко сократилась, поэтому тарифы не столь уместный рычаг давления. В прошлом году США импортировали из России товаров на сумму около 2,9 млрд долларов, а в 2021 году эта цифра составляла почти 30 млрд.

Бывший сотрудник аппарата национальной безопасности администрации Байдена назвал угрозу тарифами "отвлекающим маневром".

"Мы полностью отключили экономику США от российской экономики, — добавил он. — Поэтому наши возможности навредить России тарифами незначительны".

Другим вариантом для Трампа было бы использование замороженных активов России для пополнения запасов и вооружения Украины.

"Я думаю, он [Трамп] начал понимать, насколько сложно решить этот вопрос, и что Россия не будет конструктивной, если мы не окажем больше давления", — сказал в интервью американский чиновник, вовлеченный в политику в отношении Украины и России, на условиях анонимности.

Он также добавил, что не Украина препятствует миру.

"Я думаю, что он это как бы осознает, и также понимает, насколько плохо будет в политическом и стратегическом отношении, если это [попытки мирного урегулирования] провалятся", — добавил он.

Напомним, что военные рассказали Фокусу, когда Украина может вернуть утраченную территорию.

Также Фокус в своем материале сообщал, как ухудшилась ситуацию для Купянска после захвата российскими войсками третьего плацдарма на правом берегу Оскола.