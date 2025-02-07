Гарантія від "снарядного голоду": на складах ЗСУ потрібно 30 млн дронів, 20% оптоволоконних, — DroneUA (відео)

За словами Валерія Яковенка, у кожного союзника України в арсеналі має бути така кількість обладнання. Проблема актуальна для країн Балтії та Польщі.

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Сили оборони України повинні мати мільйони дронів, що стане панацеєю від "снарядного голоду". Про це в коментарі "Київ24" заявив Валерій Яковенко, співзасновник і керівник партнер DroneUA.

ЗСУ потрібні мільйони дронів

"Якщо порівнювати зі снарядами, які використовуються нашою артилерією, то орієнтовна кількість дронів, які мають бути на наших складах — це 30 мільйонів. Щоб не відчувати дронового або снарядного голоду", — заявив він.

За його словами, ЗСУ також необхідні оптоволоконні розробки у співвідношенні 20% від загального обсягу дронів.

"Кожен союзник України, кожна країна, яка межує з терористами, в їхньому арсеналі має бути така кількість обладнання. І вона дорівнює мільйонам одиниць", — додав експерт. Він також уточнив, що така кількість БПЛА має бути у країн Балтії та також Польщі.

Нагадаємо, що російські війська перекидають сили ППО з Криму для захисту РФ.

Також повідомлялося, що Велика Британія створює "секретні" морські дрони для України. Міністр оборонних закупівель Марія Ігл повідомила, що морські безпілотники Wasp і Snapper уже проходять фінальне тестування.