Гарантия от "снарядного голода": на складах ВСУ нужно 30 млн дронов, 20% оптоволоконных, — DroneUA (видео)

По словам Валерия Яковенко, у каждого союзника Украины в арсенале должно быть такое количество оборудования. Проблема актуальна для стран Балтии и Польши.

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У Сил обороны Украины должны быть миллионы дронов, что станет панацеей от "снарядного голода". Об этом в комментарии "Київ24" заявил Валерий Яковенко, соучредитель и управляющий партнер DroneUA.

ВСУ нужны миллионы дронов

"Если сравнивать со снарядами, используемыми нашей артиллерией, то ориентировочное количество дронов, которые должны быть на наших складах — это 30 миллионов. Чтобы не чувствовать дронового или снарядного голода", — заявил он.

По его словам, ВСУ также необходимы оптоволоконные разработки в соотношении 20% от общего объема дронов.

"Каждый союзник Украины, каждая страна, которая граничит с террористами, в их арсенале должно быть такое количество оборудования. И она равна миллионам единиц", — добавил эксперт. Он также уточнил, что такое количество БПЛА должно быть у стран Балтии и также Польши.

Напомним, что российские войска перебрасывают силы ПВО из Крыма для защиты РФ.

Также сообщалось, что Великобритания создает "секретные" морские дроны для Украины. Министр оборонных закупок Мария Игл сообщила, что морские беспилотники Wasp и Snapper уже проходят финальное тестирование.