Мільйон рублів і в'язниця: полонений окупант під Покровськом розповів про мотивацію в ЗС РФ (відео)

За словами росіянина, перед відправленням на фронт його залякували, що нібито при спробі здатися ЗСУ розстріляють або покалічать. У полоні він їсть макарони з куркою, цілий день дивиться фільми та п'є чай із печивом.

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Росіянин, який потрапив у полон до десантників 25-ї бригади на Покровському напрямку, розповів про "мотивацію" у ЗС РФ і ставлення українців до полонених. Про це йдеться в публікації 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

Російський військовополонений на ім'я Влад

Російський військовополонений, на ім'я Влад, виходець із Жигульовська Самарської області, розповів, що підписав контракт із російськими військами, щоб уникнути тюремного терміну.

"Трохи-трохи на мене натиснули, що я нібито забрав, не було наміру забирати. Перевернули все так, що забрав. Грозило від 3 до 7 років, запропонували підписати контракт. Обіцяли, що не буду воювати, а будуть сидіти в тилу", — пояснив він.

Одразу після підписання він відмовився в навчальній частині, де йому вручили автомат, потім він опинився в інженерно-саперних військах.

"Так, казав, що не здамся — вибухну. Але коли вже доля підвела до цього, вибрав життя, здався в полон, помирати страшно, як виявилося. Переживав, боявся, невідомість лякала", — додав він. Він також зазначив, що в російських військах залякують військових тим, що в разі здачі в полон ЗСУ їх нібито розстрілюватимуть або калічитимуть, "коліна прострілюватимуть" і зрештою вб'ють.

"Це, напевно, роблять, щоб хлопці не здавалися в полон, а підривали себе. Є настанова така: носити із собою гранату. Коли говорили, що завдання нездійсненне, туди потрапити неможливо, говорили: йди і роби, у грубій формі, або ти повернешся і тут підеш на той світ", — пояснив він.

У полоні, пояснив російський військовий, він вранці готує їжу, цілий день дивиться фільми, ввечері знову готує їжу — "макарони з куркою, ну і чай ми п'ємо, чай з печивом і цукерками".

Він також пояснив, що за участь у війні в Україні у РФ йому виплатили мільйон рублів.

Росіян він відмовляє від підписання контрактів із Міноборони, кажучи, що "це не наша війна".

Нагадаємо, що мобільні вогневі групи ЗСУ збиватимуть "Шахеди" лазерами.

Також повідомлялося, що у РФ заявили про наступ ЗСУ під Покровськом. Український військкор Богдан Мірошников повідомив, що ЗСУ ведуть обмежені бої на Покровському напрямку.