Миллион рублей и тюрьма: пленный оккупант под Покровском рассказал о мотивации в ВС РФ (видео)

По словам россиянина, перед отправкой на фронт его запугивали, что якобы при попытке сдаться ВСУ расстреляют или покалечат. В плену он ест макароны с курицей, целый день смотрит фильмы и пьет чай с печеньем.

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Россиянин, который попал в плен к десантникам 25-й бригады на Покровском направлении, рассказал о "мотивации" в ВС РФ и отношении украинцев к пленным. Об этом говорится в публикации 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.

Российский военнопленный по имени Влад

Российский военнопленный по имени Влад, выходец из Жигулевска Самарской области, рассказал, что подписал контракт с российскими войсками, чтобы избежать тюремного срока.

"Чуть-чуть на меня надавили, что я якобы отнял, не было умысла отнимать. Перевернули все так, что отнял. Грозило от 3 до 7 лет, предложили подписать контракт. Обещали, что не буду воевать, а будут сидеть в тылу", — объяснил он.

Сразу после подписания он отказался в учебной части, где ему вручили автомат, затем он оказался в инженерно-саперных войсках.

"Да, говорил, что не сдамся — взорвусь. Но когда уже судьба подвела к этому, выбрал жизнь, сдался в плен, умирать страшно, как оказалось. Переживал, боялся, неизвестность пугала", — добавил он. Он также отметил, что в российских войсках запугивают военных тем, что в случае сдачи в плен ВСУ их якобы будут расстреливать или калечить, "колени простреливать" и в конечном итоге убьют.

"Это, наверное, делают, чтобы ребята не сдавались в плен, а подрывали себя. Имеется наставление такое: носить с собой гранату. Когда говорили, что задача невыполнимая, туда попасть невозможно, говорили: иди и делай, в грубой форме, либо ты вернешься и здесь уйдешь на тот свет", — объяснил он.

В плену, объяснил российский военный, он утром готовит еду, целый день смотрит фильмы, вечером вновь готовит еду — "макароны с курицей, ну и чай мы пьем, чай с печеньем и конфетами".

Он также объяснил, что за участие в войне в Украине в РФ ему выплатили миллион рублей.

Россиян он отговаривает от подписания контрактов с Минобороны, говоря, что "это не наша война".

Напомним, что мобильные огневые группы ВСУ будут сбивать "Шахеды" лазерами.

Также сообщалось, что в РФ заявили о наступлении ВСУ под Покровском. Украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что ВСУ ведут ограниченные бои на Покровском направлении.