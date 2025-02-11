На Донеччині танкісти прямою наводкою впритул знищили фортифікації ЗС РФ (відео)

Метою танкістів Сіверської бригади були довготривалі вогневі точки ворога. Бійці наблизилися до укріплень противника і розстріляли їх.

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На Донеччині танкісти Сіверської бригади прямою наводженням впритул знищили ворожі фортифікації. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ОСУВ "Хортиця".

Танкісти прямою наводкою впритул знищили фортифікації ЗС РФ

"Виїзд на пряме наведення в реаліях сучасної війни вимагає точності, швидкості та відважності екіпажу. Усі ці якості є у танкістів із Сіверської бригади", — йдеться в публікації.

Метою були ДОТи (довготривалі вогневі точки) ворога. Танкісти з цієї бригади наблизилися до укріплень противника і розстріляли їх.

Нагадаємо, що на передовій в Україні помітили рідкісні ЗРК С-300В1, які на початку повномасштабного вторгнення російських військ вважалися одними з найбільш високотехнологічних у ЗСУ.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ показали іноземців, які воюють за Україну. Добровольцям із Норвегії та Фінляндії всього 20 і 21 рік, вони обороняли позицію без ротацій понад місяць.

Своєю чергою, українські аналітики з Defense Express писали, що реактивна система "Сівалка ВМ8" призначена для стрільби термобаричними реактивними снарядами та має менш потужний вигляд, ніж російський самохідний вогнемет ТОС-1 "Солнцепек".