На Донеччині танкісти прямою наводкою впритул знищили фортифікації ЗС РФ (відео)
Метою танкістів Сіверської бригади були довготривалі вогневі точки ворога. Бійці наблизилися до укріплень противника і розстріляли їх.
На Донеччині танкісти Сіверської бригади прямою наводженням впритул знищили ворожі фортифікації. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ОСУВ "Хортиця".
"Виїзд на пряме наведення в реаліях сучасної війни вимагає точності, швидкості та відважності екіпажу. Усі ці якості є у танкістів із Сіверської бригади", — йдеться в публікації.
Метою були ДОТи (довготривалі вогневі точки) ворога. Танкісти з цієї бригади наблизилися до укріплень противника і розстріляли їх.
Нагадаємо, що на передовій в Україні помітили рідкісні ЗРК С-300В1, які на початку повномасштабного вторгнення російських військ вважалися одними з найбільш високотехнологічних у ЗСУ.
Також повідомлялося, що бійці ЗСУ показали іноземців, які воюють за Україну. Добровольцям із Норвегії та Фінляндії всього 20 і 21 рік, вони обороняли позицію без ротацій понад місяць.
Своєю чергою, українські аналітики з Defense Express писали, що реактивна система "Сівалка ВМ8" призначена для стрільби термобаричними реактивними снарядами та має менш потужний вигляд, ніж російський самохідний вогнемет ТОС-1 "Солнцепек".