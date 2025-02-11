В Донецкой области танкисты прямой наводкой в ​​упор уничтожили фортификации ВС РФ (видео)

Целью танкистов Северской бригады были долговременные огневые точки врага. Бойцы приблизились к укреплениям противника и расстреляли их.

Related video

В Донецкой области танкисты Северской бригады прямой наводкой в упор уничтожили вражеские фортификации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ОСГВ "Хортица".

Танкисты прямой наводкой в ​​упор уничтожили фортификации ВС РФ

"Выезд на прямое наведение в реалиях современной войны требует точности, скорости и отважности экипажа. Все эти качества есть у танкистов из Северской бригады", — говорится в публикации.

Целью были ДОТы (долговременные огневые точки) врага. Танкисты из этой бригады приблизились к укреплениям противника и расстреляли их.

Напомним, что на передовой в Украине заметили редкие ЗРК С-300В1, которые в начале полномасштабного вторжения российских войск считались одними из самых высокотехнологичных у ВСУ.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ показали иностранцев, которые воюют за Украину. Добровольцам из Норвегии и Финляндии всего 20 и 21 год, они обороняли позицию без ротаций больше месяца.

В свою очередь, украинские аналитики из Defense Express писали, что реактивная система "Сівалка ВМ8" предназначена для стрельбы термобарическими реактивными снарядами и выглядит менее мощно, чем российский самоходный огнемет ТОС-1 "Солнцепек".