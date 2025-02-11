Психологически давит на врага: есть ли смысл в термобарической "Сівалці ВМ8" для ВСУ

"Сівалка ВМ8" успевает развернуться, отстреляться и исчезнуть буквально за 3-5 минут. Поэтому о ней среди россиян ходят "страшилки".

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Украинская реактивная система "Сівалка ВМ8", предназначенная для стрельбы термобарическими реактивными снарядами, выглядит менее мощно, чем российский самоходный огнемет ТОС-1 "Солнцепек". В издании Defense Express проанализировали целесообразность такого оружия.

Мобильная и компактная система "Сівалка ВМ8" для стрельбы термобарическими С-8ТР имеет 16 направляющих под реактивные снаряды калибра 80-мм, одного залпа которых достаточно, чтобы выжечь гектар территории. Базой выступает улучшенный пикап Ford Ranger. При дальности стрельбы до 8-10 километров, установка способна успевает развернуться, отстреляться по цели и покинуть позицию буквально за 3-5 минут.

Впервые о применении мобильных систем "Сівалка" под С-8 стало известно еще весной 2023 года, и если использование таких мини-РСЗО до сих пор практикуется, то в боях против российских оккупантов это дает свой эффект, отмечают в издании.

Кроме прямого кинетического эффекта в виде гектара выжженной земли "Сівалка ВМ8" может и психологически давить на врага. К примеру, россияне упоминают, что подобные пикапы с мини-РСЗО якобы появляются где-то в тылу армии РФ и "со спины" ведут огонь по их позициям, и с этим, сетуют они, сделать ничего нельзя.

Поэтому, как подытожили Defense Express, хотя ТОС-1 "Солнцепек" и выглядит мощнее, но "Сівалка ВМ8" на войне тоже целесообразна. И дело здесь также в психологическом эффекте, который производит украинское оружие на врага.

Фокус писал, что в 2023 году для ВСУ была создана система "Сівалка-ВМ8". Дальность этой системы составляла всего 4-5 км.

Напомним, в январе Министерство обороны Украины информировало об огнеметной системе "Сівалка-ВМ8" украинского производства, которая эффективно разрушает вражеские фортификации, склады с оружием и наносит ущерб живой силе на Покровском направлении.