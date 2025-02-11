Психологічно тисне на ворога: чи є сенс у термобаричній "Сівалці ВМ8" для ЗСУ

"Сівалка ВМ8" встигає розгорнутись, відстрілятись та зникнути буквально за 3-5 хвилин. Через це про неї серед росіян ходять "жахалки".

Related video

Українська реактивна система "Сівалка ВМ8", призначена для стрільби термобаричними реактивними снарядами, виглядає менш потужно, ніж російський самохідний вогнемет ТОС-1 "Солнцепек". У виданні Defense Express проаналізували доцільність такої зброї.

Мобільна та компактна система "Сівалка ВМ8" для стрільби термобаричними С-8ТР має 16 направляючих під реактивні снаряди калібру 80-мм, одного залпу яких достатньо, аби випалити гектар території. Базою виступає покращений пікап Ford Ranger. При дальності стрільби до 8-10 кілометрів, установка здатна встигає розгорнутись, відстрілятись по цілі та покинути позицію буквально за 3-5 хвилин.

Вперше про застосування мобільних систем "Сівалка" під С-8 стало відомо ще весною 2023 року, і якщо використання таких міні-РСЗВ досі практикується, то у боях проти російських окупантів це дає свій ефект, зазначають у виданні.

Окрім прямого кінетичного ефекту у вигляді гектару випаленої землі "Сівалка ВМ8" може й психологічно тиснути на ворога. Скажімо, росіяни згадують, що подібні пікапи з міні-РСЗВ нібито з'являються десь у тилу армії РФ та "зі спини" ведуть вогонь по їхніх позиціях, і з цим, ремствують вони, зробити нічого не можна.

Тому, як підсумували Defense Express, хоча ТОС-1 "Солнцепек" й виглядає потужнішим, але "Сівалка ВМ8" на війні доцільна також. І справа також тут у психологічному ефекті, який справляє українська зброя на ворога.

Фокус писав, що у 2023 році для ЗСУ було створено систему "Сівалка-ВМ8". Дальність цієї системи складала усього 4-5 км.

Нагадаємо, у січні Міністерство оборони України інформувало про вогнеметну систему "Сівалка-ВМ8" українського виробництва, яка ефективно руйнує ворожі фортифікації, склади зі зброєю та завдає шкоди живій силі на Покровському напрямку.