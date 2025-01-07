Під Покровськом ЗСУ застосували вогнеметну систему "Сівалка-ВМ8" із термабаричними ракетами (відео)

За даними оборонного відомства, в опублікованому відео демонструються удари некерованими термабаричними ракетами по позиціях окупантів на Покровському напрямку. Повідомляється, що було зруйновано ще один ворожий укріплений район.

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Вогнеметна система "Сівалка-ВМ8" українського виробництва ефективно руйнує ворожі фортифікації, склади зі зброєю та завдає шкоди живій силі на Покровському напрямку. Про це повідомило Міністерство оборони України в соцмережі Х.

В опублікованому відео демонструються удари некерованими термабаричними ракетами по позиціях російських окупантів на Покровському напрямку, йдеться в публікації. Повідомляється, що було зруйновано ще один ворожий укріплений район.

Вогнеметна система "Сівалка-ВМ8"

Українська вогнеметна система розроблена під некеровані авіаційні ракети С-8. Система монтується на колісному шасі.

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За деякими даними, "Сівалка ВМ-8" може запускати до 16 ракет.

Максимальна дальність стрільби "Сівалка-ВМ8" становить приблизно 5 кілометрів. Заявлено, що боєприпаси системи пробивають броню товщиною до 400 мм. Є дані про те, що термабаричну систему встановлювали на пікапи Nissan і HMMWV.

Нагадаємо, що 7 січня з'явилися дані про те, що російські війська могли застосувати на півдні України нову північнокорейську САУ KOKSAN.

Також повідомлялося, що, за даними українських аналітиків, ЗСУ просуваються на захід від Суджи й закріплюються на нових ділянках.