Под Покровском ВСУ применили огнеметную систему "Сівалка-ВМ8" с термабарическими ракетами (видео)

По данным оборонного ведомства, в опубликованном видео демонстрируются удары неуправляемыми термабарическими ракетами по позициям оккупантов на Покровском направлении. Сообщается, что был разрушен еще один вражеский укрепленный район.

Related video

Огнеметная система "Сівалка-ВМ8" украинского производства эффективо разрушает вражеские фортификации, склады с оружием и наносит ущерб живой силе на Покровском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в соцсети Х.

В опубликованном видео демонстрируются удары неуправляемыми термабарическими ракетами по позициям российских оккупантов на Покровском направлении, говорится в публикации. Сообщается, что был разрушен еще один вражеский укрепленный район.

Огнеметная система "Сівалка-ВМ8"

Украинская огнеметная система разработана под неуправляемые авиационные ракеты С-8. Система монтируется на колесном шасси.

Важно

"Фабрика смерти": в ВСУ рассказали, как ведет себя в бою бронемашина Bushmaster (видео)

По некоторым данным, "Сівалка ВМ-8" может запускать до 16 ракет.

Максимальная дальность стрельбы "Сівалка-ВМ8" составляет примерно 5 километров. Заявлено, что боеприпасы системы пробивают броню толщиной до 400 мм. Есть данные о том, что термабарическая система устанавливалась на пикапы Nissan и HMMWV.

Напомним, что 7 января появились данные о том, что российские войска могли применить на юге Украины новую северокорейскую САУ KOKSAN.

Также сообщалось, что, по данным украинских аналитиков, ВСУ продвигаются на запад от Суджи и закрепляются на новых участках.